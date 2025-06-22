ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum - Son Dakika
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ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum

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ABD\'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres\'ten ilk yorum
22.06.2025 22:12
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ABD\'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres\'ten ilk yorum
Haber Videosu

ABD'nin İran'da nükleer tesisleri hedef alan saldırısına BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten tepki geldi. Guterres, "ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalaması, zaten sarsılmış bir bölgede tehlikeli bir dönüm noktasını işaret ediyor" dedi. Ayrıca BM Güvenlik Kurulu İran gündemiyle olağanüstü toplandı.

ABD, İran'ın Fordo dahil 3 nükleer tesisini 30 Tomahawk füzesiyle vurmasının ardından savaşa resmen dahil oldu. Dünya, bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip ederken, İran saldırılara yanıtın ağır olacağını açıkladı.

BMGK, İRAN İÇİN TOPLANDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) İran için toplandı. Toplantıda İran'a yönelik saldırılar ele alınırken, toplantının devam ettiği anlarda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten açıklama geldi.

GUTERRES: BÖLGEDE TEHLİKELİ BİR DÖNÜM NOKTASINI İŞARET EDİYOR

Guterres, ABD'nin İran saldırısının tehlikelerine dikkat çekti. Guterres, "ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalaması, zaten sarsılmış bir bölgede tehlikeli bir dönüm noktasını işaret ediyor" uyarısında bulundu.

Guterres şunları söyledi: " 21 Haziran'da ABD ordusunun Fordo, Natanz ve İran'daki İran enerji bakanlığı bunu onayladı. 3 alanda uranyum deposu önceden kaçırılmıştı. İran herhangi bir radyoaktif sızıntı olmadığını belirtti. İran'daki devlet medyası Fordo'daki giriş çıkış görüntülerin yok edildiğini söyledi. En önemli aciliyle gözden geçirilmesi gerekir. Her iki ülkede zarar görmeye devam ediyor. Tamamıyla büyük bir çatışmasının içerisindeyiz."

İRAN-İSRAİL SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Antonio Guterres, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • 0041:
    siz ne iş yaparsınız, kukla kuruluş Amerika'nın lastikleri... 98 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    tamam da sizin yaptırım gücünüz varmıki İsrail ve ABD ye.. 90 3 Yanıtla
  • altinyib:
    iran boş durmaz öyle kolay lokmada değil daha çok kan dökülecek ne yazıkli 69 3 Yanıtla
  • Mehmet özçelik:
    Adam gibi bir karar al bizim apartmanın yönetimi bile bunlardan daha etkili karar alır 66 1 Yanıtla
  • jqwdxzcwbd:
    Natoda açıklama yaprıysa artık işgal başlıcak 24 2 Yanıtla
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