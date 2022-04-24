BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara'ya geliyor - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yarın (25 Nisan) Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

BM'den yapılan açıklamada Guterres'in Moskova ve Kiev ziyaretleri öncesi Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği aktarıldı. Guterres, Ankara ziyaretinin ardından 26 Nisan'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşecek. Moskova ziyaretinin ardından da 28 Nisan'da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir araya gelecek.