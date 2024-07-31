BM Güvenlik Konseyi, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastte hayatını kaybetmesinin ardından acil toplanma kararı aldı. - Son Dakika
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Dünya

BM Güvenlik Konseyi, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastte hayatını kaybetmesinin ardından acil toplanma kararı aldı.

BM Güvenlik Konseyi, Hamas lideri İsmail Haniye\'nin suikastte hayatını kaybetmesinin ardından acil toplanma kararı aldı.

BM Güvenlik Konseyi, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastte hayatını kaybetmesinin ardından acil toplanma kararı aldı.

31.07.2024 19:28
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak.

BM Güvenlik Konseyi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikastın ardından acil toplanma kararı aldı.

BMGK, Hamas lideri Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından acil toplanma kararı aldı

ACİL OTURUMU İRAN TALEP ETTİ

BMGK Dönem Başkanı Rusya, toplantının bugün yerel saatle 16.00'da gerçekleşeceğini bildirdi. Acil oturumun İran tarafından talep edildiği, talebin Rusya, Cezayir ve Çin tarafından da desteklendiği kaydedildi.

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından BMGK'nin acil oturumla toplanmasını istemişti.

BMGK, Hamas lideri Haniye'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından acil toplanma kararı aldı

HANİYE SUİKASTI

Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran ve Hamas Hareketi alçak suikasttan İsrail'i sorumlu tuttu.

1962 yılında Gazze'deki bir mülteci kampında doğan İsmail Haniye, Hamas'ın kuruluşundan bu yana önemli bir isimdi. İsrail tarafından birçok kez hapse atılan Haniye, 2003 yılında İsrail'in suikast girişiminden kurtulmuştu. 3 yıl sonra Hamas'ın seçimleri kazanmasının ardından kısa bir süre Filistin Başbakanı olan Haniye, 2017 yılında Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçilmişti. Haniye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Hamas heyetine liderlik ediyordu.

İsmail Haniye, Tahran, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Güvenlik Konseyi, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastte hayatını kaybetmesinin ardından acil toplanma kararı aldı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastte hayatını kaybetmesinin ardından acil toplanma kararı aldı. - Son Dakika
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