BM, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 3 milyona ulaştığını duyurdu - Son Dakika
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BM, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 3 milyona ulaştığını duyurdu

15.03.2022 14:05

Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle komşu ülkelere geçen mültecilerin sayısının 3 milyona ulaştığı, bunların 1,4 milyonunun çocuk olduğu bildirildi.

BM'nin göç örgütü olan IOM'un sözcüsü Paul Dillon, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 24 Şubat'ta başlayan Rusya- Ukrayna savaşında bugüne kadar komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 3 milyona ulaştığını aktardı.
Dillon, bunların 157 bininin üçüncü ülke vatandaşı olduğu bilgisini paylaştı. Polonyalı makamlar ise yaptıkları açıklamada, ülkeye giriş yapan mülteci sayısının 1 milyon 830 bine ulaştığını belirtti.

1,4 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK MÜLTECİ DURUMUNA DÜŞTÜ

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, savaşın başından bu yana pek çok çocuğun öldüğünü veya yaralandığını belirtti. "Şu an 1,4 milyondan fazla çocuk ülkeden kaçtı." diyen Elder, bunun, savaşın başından bu yana Ukrayna'da günde 70 bin çocuğun mülteci durumuna düştüğü anlamına geldiğini vurguladı. Elder, Ukrayna'daki mülteci krizinin hız ve ölçek açısından İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eşi benzeri olmadığını vurguladı.

"BU FELAKETTEN KURTULMANIN TEK YOLU BU SAVAŞA SON VERİLMESİDİR"

Komşu ülkelere geçen çocukların ailelerinden kopma, cinsel taciz ve insan kaçakçılığı riskleriyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunan Elder, "Bu felaketten kurtulmanın tek yolu bu savaşa son verilmesidir, şimdi sona erdirilmesidir." ifadesini kullandı. Elder, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların sona erdirilmesi çağrısını yineledi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, savaş başladığında Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

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BM: 2 milyon 808 bin 792 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti BM: 2 milyon 808 bin 792 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti BM: 2 milyon 698 bin 280 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti BM: 2 milyon 698 bin 280 mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya BM, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 3 milyona ulaştığını duyurdu - Son Dakika


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