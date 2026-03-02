BM uzmanlarından ABD\'nin İran saldırılarına sert kınama

BM uzmanları bugün yaptıkları ortak açıklamada, ABD ordusunun İran'daki üç nükleer tesise düzenlediği hava ve deniz saldırılarını "hiçbir mazereti olamaz" sözleriyle eleştirdi. Uzmanlar, bu operasyonun 1945 yılından bu yana süregelen dünya düzeninin temel taşlarını sarstığını vurguladı.

"Siyasi ve Askeri Liderler Suçlu Sayılabilir"

Yapılan açıklamada, saldırının uluslararası hukuktaki "askeri güç kullanma yasağı" ve "ülke egemenliğine saygı" ilkelerini yerle bir ettiği belirtildi. Uzmanlar, çarpıcı bir uyarıda bulunarak, "Bu operasyonun emrini veren ABD'li siyasi ve askeri liderler, uluslararası 'saldırı suçu' (crime of aggression) kapsamında yargılanabilir ve sorumlu tutulabilir," ifadesini kullandı.

"İran'ın Saldıracağına Dair Hiçbir Kanıt Yok"

ABD'nin "meşru müdafaa" iddiasına da değinen heyet, gerçekleri şu sözlerle ortaya koydu:

"İran, ABD'ye veya İsrail'e nükleer bir silahla saldırmamıştır. Dahası, İran'ın yakın zamanda böyle bir saldırı niyetinde olduğuna dair ortada en ufak bir kanıt dahi yoktur. Uluslararası hukuk, gelecekteki 'olası' tehditlere karşı 'önleyici saldırı' yapılmasına 80 yıldır izin vermemektedir."

"Güçlü Olan Haklıdır" Dönemine Dönüş Tehlikesi

Uzmanlar, bu tarz saldırıların meşru kabul edilmesinin dünyayı kaosa sürükleyeceğini belirtti:

"Eğer 'önleyici saldırı' mantığı kabul edilirse, güçlü ülkelerin kendi çıkarları için istedikleri yeri bombaladığı, 'güçlü olan haklıdır' felsefesinin hüküm sürdüğü karanlık bir döneme gireriz. Bu durum sadece Orta Doğu'yu değil, tüm dünya barışını ve insan haklarını tehlikeye atar."

Nükleer Felaket Riski ve Çevresel Tehdit

Saldırının gerçekleştiği Fordo, Natanz ve İsfahan tesislerindeki ağır hasara dikkat çeken uzmanlar, nükleer tesislere yönelik saldırıların radyoaktif sızıntı riskini tetiklediğini hatırlattı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile hemfikir olduklarını belirten heyet; bu tür eylemlerin yaşam hakkını, çevre sağlığını ve bölge halkının güvenliğini hiçe saydığını vurguladı.

Diplomasi Yerine "Gumbot Diplomasisi"

Dünyanın ekonomik bir krizden geçtiği bu dönemde askeri harcamaların barış için kullanılması gerektiğini savunan uzmanlar, ABD'yi şu sözlerle eleştirdi:

"BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan ve küresel barışı korumakla yükümlü olan bir ülkenin, 'gumbot diplomasisi'ni (donanma gücüyle baskı kurma) bir devlet politikası haline getirmesi kabul edilemez. Tüm ülkeleri bu hukuksuzluğa karşı durmaya; ABD ve İsrail'i evrensel insanlık kurallarına saygı duymaya çağırıyoruz."