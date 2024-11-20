BMGK'da Gazze'de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi - Son Dakika
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Dünya

BMGK'da Gazze'de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi

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BMGK'da, Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesini talep eden karar tasarısı, 4. kez ABD tarafından veto edildi.

20.11.2024 18:55
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ABD, Gazze'de ateşkes öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını 4. kez veto etti.

BMGK'da, Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesini talep eden karar tasarısı ele alındı.

15 üyenin bulunduğu BMGK'da, 10 seçilmiş üye olan Cezayir, Ekvador, Guyana, Güney Kore, İsviçre, Malta, Mozambik, Sierra Leone ve Slovenya tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunuldu.

4. KEZ ENGELLENDİ

ABD tarafından veto edilen karar tasarısı, diğer 14 üye tarafından "evet" oyu aldı. Böylelikle söz konusu kararı tasarısı, ABD tarafından 4. kez engellenmiş oldu.

Öte yandan toplantıya ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood da katıldı.

BMGK\'da Gazze\'de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi

Uluslararası İlişkiler, Politika, Gazze, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BMGK'da Gazze'de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • B BAYRAKTAR:
    Reis dostum tramp ı arasın bu hatalarından derhal vazgeçmesini söylesin. Sonuçta dünya + Galaksi liderimiz o 13 11 Yanıtla
  • Ateş:
    Gün gelecek o vetolar karşınıza dikilecek.Mazlumun ahı kimsede kalmaz.Allah'ın adaleti şaşmaz. 18 2 Yanıtla
  • Uvys Bdr:
    tüm zalimlere lanet olsun 13 3 Yanıtla
  • McA !:
    Trump daha önce yaptıklarından deneyimledigimiz kadarıyla Erdoğan ile kedinin fare ile oynadığı gibi oynayacak olan yine bize vatandaş a olacak 7 8 Yanıtla
  • Mehmet Mekik:
    Pislik pisliği nasıl tutıyor 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    dünyada abd fazla savaşları hep o çıkarıyor 4 0 Yanıtla
  • Merhaba:
    Yok ki şöyle Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durup İsrail ve ABD nin ümüğüne sıkacak baba yiğit ülkeler. 1 0 Yanıtla
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