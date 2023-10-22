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İsrail'e ait bir tank, güney sınırında Mısır mevzisini vurdu - Son Dakika

İsrail'e ait bir tank, güney sınırında Mısır mevzisini vurdu

Son Güncelleme: 22.10.2023 18:47

İsrail ordusuna ait bir tank, iddiaya göre kazara ateş alıp Mısır'a ait bir mevziyi vurdu. Sıcak gelişmeye ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada olayın araştırıldığı ve ayrıntıların incelendiğini bildirildi.

İsrail ordusuna ait tank, Refah Sınır Kapısı yakınındaki Mısır'a bir mevziyi vurdu. Konuya ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tankın kazara ateş aldığı açıklandı.

"İSRAİL TANKI MISIR MEVZİNİ VURDU, OLAY ARAŞTIRILIYOR"

İsrail ordu sözcülüğü yaptığı yazılı açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail ordusuna ait bir tank, yanlışlıkla sınıra yakın Kerem Şalom (Kerem Ebu Salim) bölgesinde bir Mısır mevzisini, ateş açarak vurdu." ifadelerine yer verildi. Olaya dair araştırmaların başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, başka detaya yer verilmeden "yaşanan olaydan üzüntü duyulduğu" kaydedildi. Mısır makamlarından ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MISIR'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafız da olaya ilişkin yazılı açıklamasında, "Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar esnasında sınırın karşı hattındaki bir İsrail tankından yanlışlıkla atılan top mermisi parçaları Mısır sınır gözetleme kulelerinden birine isabet etti." bilgisini paylaştı.

Olayda "Mısır hudut kontrol personelinden" bazılarının hafif şekilde yaralandığını ve gerekli araştırmaların devam ettiğini belirten Abdulhafız, "İsrail'in 'kasıtsız olaydan' hemen sonra üzüntüsünü dile getirdiğini" ifade etti.

Bölgede gerilimi tırmandıran gelişme: İsrail tankı Mısır mevzisini vurdu

İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE SIZMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz dakikalarda abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus kentine sızmaya çalışan İsrail ordusuna ait bir tank ile buldozer, Hamas tarafından imha edilmişti.

Bölgede gerilimi tırmandıran gelişme: İsrail tankı Mısır mevzisini vurdu

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Bölgede gerilimi tırmandıran gelişme: İsrail tankı Mısır mevzisini vurdu

GAZZE'DE CAN KAYBI 4 BİN 651'E YÜKSELDİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Bölgede gerilimi tırmandıran gelişme: İsrail tankı Mısır mevzisini vurdu

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail- Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 22 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Filistin, İsrail, Mısır, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'e ait bir tank, güney sınırında Mısır mevzisini vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'e ait bir tank, güney sınırında Mısır mevzisini vurdu - Son Dakika
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