Hamas militanları İsrail sokaklarında - Son Dakika

Hamas militanları İsrail sokaklarında

Son Güncelleme: 07.10.2023 10:48

İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas'ın silahlı kanadı, gece boyunca 5 bin roket fırlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri ise gece boyunca devam eden roket saldırısı sonrasında bu sabah 'savaş durumu alarmı' ilan etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde eli silahlı Hamas militanlarının İsrail sokaklarında pikaplarla dolaştığı görülüyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı Operasyonu" başlatıldığını, ilk 20 dakikada 5 bin roket ve havan fırlatıldığını duyurdu. İsrail ordusunda ise savaş durumu alarmı ilan edildi. Silahlı bir grubun Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine sızması sonucu çıkan çatışma sürüyor. Bölgeden gelen görüntülerde Hamas'ın silahlı kanadının İsrail sokaklarında pikaplarla dolaştığı görülüyor.

"BU, İŞGALİ SONA ERDİRECEK EN BÜYÜK SAVAŞ GÜNÜDÜR"

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif "Bu, dünyadaki son işgali sona erdirecek en büyük savaşın günüdür" diyerek, tüm Filistinlilere operasyona katılma çağrısında bulundu. Hamas'ın operasyon başlatmasının ardından İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "savaş durumu alarmı" ilan edildiği ve askerlerin harekete geçirildiği duyuruldu.

Bölgeden ilk görünler gelmeye başladı! Hamas militanları İsrail sokaklarında

SİLAHLI GRUPLAR SOKAKLARDA İLERLİYOR

Hamas'ın operasyonunun ardından Kudüs ve İsrail'in farklı noktalarından siren sesleri, alevler ve dumanlar yükseldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail topraklarında silahlı bir grubun kamyonetle ilerlediği görüldü. İsrail'in güneyindeki Sderot'ta ise silahlı grupla çatışma yaşandığı anlar kameraya yansıdı.

İsrail, Hamas, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas militanları İsrail sokaklarında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas militanları İsrail sokaklarında - Son Dakika
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