Böyle cinsel gelenek görülmedi! Afrika kabilesinin kadınlara yaptıkları akla hayale sığmaz - Son Dakika
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Böyle cinsel gelenek görülmedi! Afrika kabilesinin kadınlara yaptıkları akla hayale sığmaz

14.05.2022 14:16
Böyle cinsel gelenek görülmedi! Afrika kabilesinin kadınlara yaptıkları akla hayale sığmaz

Dünya genelinde farklı gelenekler var. Ancak bir Afrika kabilesi olan Papua Yeni Gine'deki Trobriand Adaları sakinlerinin cinsel haz amacıyla kadınlarının kirpiklerini emmesi ve öpmesi, akıllara durgunluk veriyor.

Her ülkenin ya da kültürün farklı gelenekleri olabiliyor. Bu gelenekler çoğu zaman gündelik hayatla ilgili olsa da zaman zaman cinsellik konusunda da olabiliyor. Papua Yeni Gine'de bulunan Trobriand Adaları sakinlerinin de ilginç gelenekleri mevcut.

CİNSELLİK ANLAMINA GELİYOR

Trobriand Adaları sakinleri, gelenek kapsamında karşı cinsle yakınlaşmak için bu yöntemi uyguluyor. Çiftlerin birbirinin kirpiklerini emmesi, aynı zamanda cinsel bir çağrışım olarak da görülüyor.

DAHA FARKLI GELENEKLER DE MEVCUT

Afrika kabilelerindeki gelenekler bununla da sınırlı değil. Bazı Afrika kabilelerinde cinsel ilişki sırasında karıncaların da kullanıldığı şeklindeki bilgiler, duyanlara hayret veriyor.

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Afrika, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Böyle cinsel gelenek görülmedi! Afrika kabilesinin kadınlara yaptıkları akla hayale sığmaz - Son Dakika


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