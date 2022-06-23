Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu - Son Dakika
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Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu

23.06.2022 16:02

Brezilya'da yaşayan 37 yaşındaki Meirivone Rocah Moraes, yalnız olmaktan şikayet edince annesi de çareyi "Marcelo" isimli bez bir erkek yapmakta buldu. Genç kadın, bez adama aşık olduğunu söyleyerek onunla evlendi. Meirivone ile bez adamın bir de bez bebekleri oldu.

Brezilya'da eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Bir kadın annesinin yaptığı bez bebekle evlenip bir de ondan çocuk dünyaya getirdiğini iddia etti.

NeedToKnow. Onliensitesine konuşan Moraes, annesinin yaptığı bez bebek Marcelo ile tanıştığında ilk görüşte ona aşık olduğunu söyledi.

Marcelo'nun aradığı erkek olduğunu anlayan Moraes, Marcelo ile ilişki yaşamaya başladı . Bir kaç aylık ilişkiden sonra bir bebekleri dünyaya geldi.

Marcelo'nun prezervatif kullanmadığını söyleyen Moraes, hamile olduğunda şüphelenince test yaptırdığını, testin pozitif çıkınca gözlerine inanamadığını söyledi.

Evlilik dışı bebek sahibi olmak istemeyen çift düğün yaptı. Düğüne yaklaşık 250 kişi katıldı.

Düğün sonrası 21 Mayıs'ta ilk bebekleri dünyaya geldi.

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Son Dakika Dünya Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu - Son Dakika


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