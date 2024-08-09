Brezilya\'da 68 kişilik yolcu kapasiteli uçak düştü

Dünya

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Brezilya'nın São Paulo eyaletinde mürettebatla birlikte 62 kişinin bulunduğu uçak düştü.

Brezilya havayolu şirketi Voepass kazayı doğruladı ve uçağın Sao Paulo'nun ana uluslararası havaalanına gitmek üzere Parana eyaletindeki Cascavel'den havalanmasının ardından Vinhedo kasabasına düştüğünü belirtti.

UÇAĞIN DÜŞME ANI KAMERADA

58 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu uçağın, içinde yaşayanların bulunduğu bir konutun yakınına düştüğü ancak binada kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

Brezilya'nın GloboNews televizyonu uçağın düşmesinin ardından geniş bir alanda yangın çıktığını gösteren görüntüler yayımladı. Kaza hakkında Brezilya yetkililerinin açıklama yapması bekleniyor.

Bu sırada bir etkinlikte konuşan Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kazada hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını istedi.

Yetkililer olayı araştırmaya devam ederken olay anından ilk sıcak görüntüler şu şekilde;