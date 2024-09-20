Brezilya'da eşi tarafından otelde başka bir kadınla yakalanan müsteşar yardımcısı görevden alındı - Son Dakika
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Brezilya'da eşi tarafından otelde başka bir kadınla yakalanan müsteşar yardımcısı görevden alındı

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Brezilya'da bir müsteşar, eşini aldatırken yakalanması sonucu işinden kovuldu. Olay, Niteroí şehrinde gerçekleşti. Marcelo Serra, eşi tarafından başka bir kadınla belediyeye ait araçta görüldü ve bu durum sosyal medyada hızla yayıldı. Belediye, resmi araçların kişisel amaçlarla kullanılmasının yasak olduğunu belirtti ve Serra'nın görevine son verdi. Bu skandal, Serra'nın hem evliliğini hem de kariyerini olumsuz etkiledi.

20.09.2024 14:15  Güncelleme: 14:23
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Brezilya'da bir müsteşar, eşini aldatırken yakalanması sonucu işinden kovuldu.

Olay 12 Eylül'de Niteroí şehrinde gerçekleşti. Koruma ve Kamu Hizmetleri Dairesi'nde müsteşar yardımcısı olarak çalışan Marcelo Serra, Praia Grande Oteli'nden çıkarken eşi Gabrielle Kienen tarafından bir kadınla birlikte yakalandı.

Kienen, kocasını belediyeye ait araçta başka bir kadınla görünce öfkelendi. Aracın camına vurarak kapıyı açtı ve Serra'ya bağırmaya başladı. Çiftin altı yıldır evli olduğu öğrenildi.

Kienen, "Hayatımı mahvettin, alçak!" diye bağırarak kocasının konumunu ve görevini açıkça belirtti. Serra araçla uzaklaşmaya çalışırken, bir görgü tanığı olayı videoya kaydetti.

Olay sosyal medyada hızla yayıldı ve belediye yönetiminin dikkatini çekti. Bunun üzerine Serra, Cumartesi günü görevinden alındı.

Belediye yaptığı açıklamada, resmi araçların kişisel amaçlarla kullanılmasının yasak olduğunu belirtti, ancak çalışanların özel hayatları hakkında yorum yapmayacaklarını ekledi.

Bu olay, Serra'nın hem evliliğini hem de kariyerini olumsuz etkiledi. Sosyal medya profilinde eşinin adıyla bir alyans emojisi kullanması, yaşanan durumun ironisini artırdı.

Brezilya'da eşi tarafından otelde başka bir kadınla yakalanan müsteşar yardımcısı görevinden alındı
Brezilya'da eşi tarafından otelde başka bir kadınla yakalanan müsteşar yardımcısı görevinden alındı
Brezilya\'da eşi tarafından otelde başka bir kadınla yakalanan müsteşar yardımcısı görevden alındı

Sosyal Medya, Brezilya, Politika, 3-sayfa, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da eşi tarafından otelde başka bir kadınla yakalanan müsteşar yardımcısı görevden alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Niyazi Demirkapı:
    İnsanların bilgilereceği doğru dürüst haberler paylaşın 4 1 Yanıtla
  • Niyazi Demirkapı:
    Bu ne saçma salak haber. İyice işin cılkını çıkarttınız. 4 1 Yanıtla
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