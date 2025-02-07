Son dönemde birbiri ardına yaşanan uçak kazaları dünya gündeminde geniş yer bulurken, bugün bir facia haberi de Brezilya'dan geldi.
Sau Paulo şehrinde küçük bir uçak, trafikte seyreden çok sayıda aracın üzerine düştü. Uçağın düştüğü noktada büyük bir patlama meydana gelirken, kazanın etkisiyle araçların alev alev yandığı görüntüler servis edildi.
İlk belirlemelere göre parçalanmış uçaktan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yetkililer can kaybının artabileceği uyarılarında bulunurken uçağın çarptığı otobüs şoförü ve o sırada yanından geçen bir motosikletlinin yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.
Brezilya havacılık otoriteleri, Sao Paulo'daki bugün meydana gelen kazanın nedenini araştırıyor; ön raporlar teknik arızayı gösteriyor.
Bu olay, aralık ayının sonlarında Brezilya'da meydana gelen bir diğer ölümcül havacılık kazasının ardından geldi. Aralık ayında gerçekleşen kazada, on kişilik bir aileyi taşıyan küçük bir jet, ülkenin güneyindeki Gramado adlı turistik kasabaya düşmüştü. Kazada uçakta bulunan herkes ölmüş ve çevrede bulunan en az 17 kişi yaralanmıştı.
Son Dakika › Dünya › Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü - Son Dakika
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