Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü - Son Dakika
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Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

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Brezilya'nın Sau Paulo şehrinde küçük bir uçak trafikte seyreden araçların üzerine düştü. Uçağın düşüşüyle korkunç bir patlama meydana gelirken, bölgeden servis edilen görüntülerde dumanların gökyüzünü kapladığı ve araçların alev alev yandığı görüldü. İlk belirlemelere göre parçalanmış uçaktan 2 kişinin cansız bedeni çıkarılırken yetkililer can kaybının artabileceğini aktardı.

07.02.2025 14:05
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Son dönemde birbiri ardına yaşanan uçak kazaları dünya gündeminde geniş yer bulurken, bugün bir facia haberi de Brezilya'dan geldi.

BÜYÜK BİR PATLAMA MEYDANA GELDİ

Sau Paulo şehrinde küçük bir uçak, trafikte seyreden çok sayıda aracın üzerine düştü. Uçağın düştüğü noktada büyük bir patlama meydana gelirken, kazanın etkisiyle araçların alev alev yandığı görüntüler servis edildi.

Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

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İlk belirlemelere göre parçalanmış uçaktan 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yetkililer can kaybının artabileceği uyarılarında bulunurken uçağın çarptığı otobüs şoförü ve o sırada yanından geçen bir motosikletlinin yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

ÖN RAPORLAR TEKNİK ARIZAYI GÖSTERİYOR

Brezilya havacılık otoriteleri, Sao Paulo'daki bugün meydana gelen kazanın nedenini araştırıyor; ön raporlar teknik arızayı gösteriyor.

Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

BREZİLYA'YI SARSAN ÖLÜMCÜL KAZALAR

Bu olay, aralık ayının sonlarında Brezilya'da meydana gelen bir diğer ölümcül havacılık kazasının ardından geldi. Aralık ayında gerçekleşen kazada, on kişilik bir aileyi taşıyan küçük bir jet, ülkenin güneyindeki Gramado adlı turistik kasabaya düşmüştü. Kazada uçakta bulunan herkes ölmüş ve çevrede bulunan en az 17 kişi yaralanmıştı.

Brezilya\'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Havacılık, Brezilya, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Firat ISLAM:
    Uçaklarla ilgili anormallikler devam ediyor 12 2 Yanıtla
  • Ela Demir uz:
    Bu güneş patlamasından sonra dijitaller hep bozulacak tı neden önlemler alınmadı üzücü rabbim rahmet eylesin ölüm burnumuzun ucunda diyecek söz yok ?? 4 3 Yanıtla
    Selahattin null:
    ölümden korkma. bu kadar 0 0
    Oguz null:
    Müslümansa rahmet eylesin! 0 0
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