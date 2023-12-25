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Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor - Son Dakika
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Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor

Brezilya'da bir hapishane mahkumların kaçmasını önlemek için kaz kullanıyor. ''Ajan kazlar'' olarak adlandırılan hayvanlar, hapishanenin iç çitleri ile ana dış duvarı arasındaki yeşil alanda devriye geziyor.

25.12.2023 - 11:37,  Güncelleme: 11:42
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Brezilya'da bir hapishane, mahkumların kaçmasını engellemek için ilginç bir yönteme başvurdu. 'Ajan kazlar' olarak adlandırılan hayvanlar, hapishanenin iç çitleri ile ana dış duvarı arasında devriye geziyor. Bu yeşil alanda dolaşan kazlar, olası bir kaçış durumunda yetkililere alarm veriyor.

EN UFAK HAREKETLENMEDE ÖTÜYORLAR

Brezilya'nın Santa Catarina Eyaleti'nde bir hapishane kazlar tarafından korunuyor. Kazlar cezaevindeki elektronik ve fiziksel güvenlik önlemlerinin yanı sıra, güvenlik duvarı boyunca devriye görevi yapıyor. Kazlar en ufak bir hareketlenmede ötüp görevlileri harekete geçiriyor.

Brezilya'da Hapishanede Kaçışları Önlemek İçin Kaz Kullanılıyor

MEMURLARA CEVAP VERİYOR

Personel, kazların uyanıklığının onları köpeklerden bile daha iyi koruma hayvanları haline getirdiğini söylüyor. Kaz Piu-Piu küçük sürünün başında yer alıyor ve diğer kazların da tesisi denetlemesine öncülük ediyor. Memurlar adını söylediğinde Piu-Piu cevap veriyor.

Brezilya'da Hapishanede Kaçışları Önlemek İçin Kaz Kullanılıyor

"KAZ SÜRÜSÜNE BAKMAK DAHA KOLAY"

Cezaevi müdürü Marcos Roberto de Souza, kaz sürüsüne bakmanın köpek yetiştirmekten daha uygun maliyetli olduğunu ve cezaevinin bu tür bir uygulamaya uygun olduğunu alanın gece çok sessiz olduğunu söyledi. Öte yandan birimin mimarisi ve lojistiği kaz sürüsü tarafından güvenliğin desteklenmesine uygun.

Brezilya'da Hapishanede Kaçışları Önlemek İçin Kaz Kullanılıyor
Brezilya'da Hapishanede Kaçışları Önlemek İçin Kaz Kullanılıyor
Brezilya'da Hapishanede Kaçışları Önlemek İçin Kaz Kullanılıyor
Brezilya\'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
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