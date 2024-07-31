Brezilya'da hızlı tren, raylarda arızalanan otobüsü ikiye böldü: Şoför ve 6 yolcu mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Brezilya'da hızlı tren, raylarda arızalanan otobüsü ikiye böldü: Şoför ve 6 yolcu mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu

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Brezilya'nın Juiz de Fora kentinde bir otobüs, raylarda arızalandı. Şoför ve altı yolcu son anda kurtuldu. Yük treni otobüsü parçaladı. Real Turismo, elektrik arızası nedeniyle otobüsü kaldıramadıklarını açıkladı. Demiryolu şirketi MRS, tren sürücüsünün güvenlik prosedürlerine uyduğunu belirtti. Neyse ki olayda yaralanan olmadı. Kaza, hemzemin geçitlerde güvenliğin önemini bir kez daha gösterdi.

31.07.2024 13:41  Güncelleme: 13:48
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Olay, 28 Temmuz Pazar gecesi Brezilya'nın Juiz de Fora şehrinde meydana geldi.

Yerel medyanın bildirdiğine göre, şehrin itfaiye teşkilatı, otobüsün geçmeye çalışırken raylarda arızalandığını ve şoför ile altı yolcunun son anda otobüsten inebildiğini açıkladı.

Görüntüler, bir yük treninin otobüse çarparak onu havaya fırlatıp parçaladığı şiddetli çarpışmayı gösteriyor. Tren otobüse doğru hızla yaklaşırken bir adamın raylardan kaçtığı görülüyor.

Real Turismo'dan bir temsilci, otobüsün elektrik arızası nedeniyle durduğunu ve kaza öncesinde onu kaldırmanın bir yolu olmadığını söyledi. Olayda kimse yaralanmadı.

Demiryolunu yöneten kuruluş MRS, sürücünün tüm güvenlik prosedürlerine uyduğunu vurguladı ve yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Bu görüntüler, hızlı bir trenin altında kalmaktan son anda kurtulan bir köpek gezdiriciyi hatırlatıyor.

CCTV kamerası, bir adamın hemzemin geçitte kırmızı ışık uyarısını görmezden geldiği ve sürücüyü aniden fren yapmak zorunda bıraktığı anı yakaladı.

National Rail, bu "umursamaz" davranışı kınadı ve kişinin felaketten "saniyelerle" kurtulduğunu belirtti. Olay, Worcestershire'daki Blakedown istasyonu yakınlarında meydana geldi.

Network Rail'in operasyonel risk başkanı Natalie Stretton şunları söyledi: "Bu tür umursamaz davranışlar için hiçbir mazeret olamaz. Sadece birkaç saniyelik fark trajediyle sonuçlanabilirdi ve kendilerini içine soktukları tehlikeyi küçümseyemem. Bu videoyu, hemzemin geçitleri kullanan herkese güvenli kullanım konusunda bir hatırlatma olarak kullanmak istiyorum."

Brezilya'da hızlı tren, raylarda arızalanan otobüsü ikiye böldü: Şoför ve 6 yolcu mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu
Brezilya'da hızlı tren, raylarda arızalanan otobüsü ikiye böldü: Şoför ve 6 yolcu mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu
Brezilya'da hızlı tren, raylarda arızalanan otobüsü ikiye böldü: Şoför ve 6 yolcu mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu
Brezilya\'da hızlı tren, raylarda arızalanan otobüsü ikiye böldü: Şoför ve 6 yolcu mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu

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Son Dakika Dünya Brezilya'da hızlı tren, raylarda arızalanan otobüsü ikiye böldü: Şoför ve 6 yolcu mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ender seker: Yük treni hızlı tren diye haber yapıyonuz 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Brezilya'da hızlı tren, raylarda arızalanan otobüsü ikiye böldü: Şoför ve 6 yolcu mucizevi bir şekilde yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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