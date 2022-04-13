Brezilya'da ordunun 35 bin doz Viagra satın alması tartışma yarattı - Son Dakika
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BBC

Brezilya'da ordunun 35 bin doz Viagra satın alması tartışma yarattı

13.04.2022 15:04
Brezilya'da ordunun 35 bin doz Viagra satın alması tartışma yarattı

Brezilya'da kamu parasını 60 adet penis impilantı ve 35 bin dozdan fazla Viagra siparişi için harcayan ordu tartışmaların odağına oturdu.

Brezilya'da kamu parasını 60 adet penis impilantı ve 35 bin dozdan fazla Viagra siparişi için harcayan ordu tartışmaların odağına oturdu.

AFP'ye konuşan Sosyalist Parti'den Kongre Üyesi Elias Vaz, Savunma Bakanlığı'ndan 35 bin 320 doz Viagra siparişiyle ilgili açıklama istedi.

"(Jair) Bolsonaro hükümetinin kamu parasını neden Viagra satın almaya ve neden bu kadar büyük ölçekte sipariş vermeye harcadığını anlamak istiyoruz" diyen Vaz, "Ülke genelindeki sağlık birimlerinde, insülin gibi, kronik hastalıkları olan kişilerin tedavisi için kullanılan ilaçlarda kıtlık yaşanıyor ve Silahlı Kuvvetler binlerce Viagra tableti alıyor. Halk bir açıklamayı hak ediyor" sözlerini ekledi. Durumun ahlak dışı olduğunu ifade etti.

Kara Kuvvetleri 5 bin, Hava Kuvvetleri 2 bin tablet alırken donanma için 28 bin 320 doz Viagra sipariş edildiği belirtildi.

Times'ın haberine göre Brezilya Savunma Bakanlığı, satın alınan Viagra haplarının "Pulmoner yüksek tansiyon tedavisinde" kullanıldığını belirtti.

Ülkenin ulusal sağlık denetleme kurumu ANVISA, Viagra'nın etken maddesi sildenafilin yüksek tansiyon tedavisinde alternatif bir yöntem olduğunu onaylıyor.

Ancak AFP'nin haberine göre, Bakanlık'ın üç farklı askeri hastane için 60 adet penis implantı satın aldığına dair bilgiler de ortaya çıktığı.

Bu implantların her birinin 50 bin ila 60 bin real (yaklaşık 10 bin 600 ila 12 bin 800 dolar) arasında bir maliyeti olduğunu belirtti.

Toplam maliyetin 700 bin dolardan fazla olduğunun tahmin edildiğini ekledi.

Guardian, Rio'dan Kongre Üyesi Marcelo Freixo'nun durumun soruşturulmasını isteyeceğini yazdı.

Habere göre Freixo Twitter hesabından, "Bolsonaro yönetimi Covid aşıları satın almak için oyalandı, ancak Silahlı Kuvvetler için aşırı pahalı 35 bin Viagra hapı alımını onayladı" paylaşımını yaptı.

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Sosyalist Parti, Brezilya, Kongre, Kamu, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da ordunun 35 bin doz Viagra satın alması tartışma yarattı - Son Dakika

BBC

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