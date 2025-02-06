Brezilya'da örümcek yağmuru! Binlercesi gökyüzünü sardı - Son Dakika
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Brezilya'da örümcek yağmuru! Binlercesi gökyüzünü sardı

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Brezilya'da gökyüzünden örümcek yağıyormuş gibi görünen manzara tüyler ürpertti. Yüzlerce örümceğin gökyüzünde asılı durduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Uzmanlar, gökyüzünden örümcek yağmadığını ve örümceklerin aslında dev bir ağda asılı durduğunu belirterek, sıcak ve nemli havalarda bölgedeki tipik bir doğa olayı olduğunu aktardı.

06.02.2025 15:36
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Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Sao Tome das Letras kasabasında 24 Ocak'ta kaydedilen ilginç görüntüler sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekti. Gökyüzünden örümcek yağıyormuş gibi görünen korkunç manzara izleyenlerin tüylerini ürpertti.

BUNLAR "SOSYAL ÖRÜMCEK"

Brezilya Federal Üniversitesi'nden Araknoloji uzmanı Prof. Adalberto dos Santos, örümceklerin gökyüzünden düşüyormuş gibi görünse de aslında dev bir ağda asılı olduklarını ve bu ağların av yakalamak amacıyla kurulduğunu açıkladı. Dos Santos, Parawixia bistriata türünün nadir bir "sosyal" örümcek olduğunu belirterek, örümceklerin oluşturduğu ağların çok ince olduğunu söyledi. Uzmanlar, bu olayın sıcak ve nemli havalarda bölgedeki tipik bir doğa olayı olduğunu belirtti.

AĞLARINA TAKILANLARLA BESLENİYOR

Açıklamalara göre, gündüzleri büyük bir top şeklinde bitki örtüsüne yuvalanan örümcekler, akşam saatlerinde ise dev bir ağ tavanı inşa etmek için ağaçlar ve çalılıkların arasına yerleşiyorlar. Her bir ağ dört metre genişliğinde ve üç metre kalınlığında olabildiği gibi gece boyunca yakaladıkları genellikle küçük böcekler ve bazen de küçük kuşlar ile besleniyorlar.

İNSANLARA ZARARI YOK

Dos Santos, gökyüzünde örümcek görmek ürkütücü olsa da, bu türün insanlara zarar vermediğini ve ısırıklarının kırmızı karınca ısırığı kadar bile rahatsızlık vermediğini söyledi. Ayrıca, örümceklerin oluşturduğu ağların, akşam saatlerinde ortaya çıkan sinek ve sivrisinekler gibi zararlıları düzenlemeye yardımcı olduğunu belirtti.

Brezilya\'da örümcek yağmuru! Binlercesi gökyüzünü sardı

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Son Dakika Dünya Brezilya'da örümcek yağmuru! Binlercesi gökyüzünü sardı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • yıldıray yanık:
    Zamanında bize verilen o kağıtları 10 kişiye dağıtmadık şimdi başımaza gelenler bunlar,???? 7 0 Yanıtla
    Apple User:
    Anlamadım 0 0
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