Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi

Haberin Videosunu İzleyin
Brezilya\'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
26.02.2026 16:06  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Brezilya\'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
Haber Videosu

Brezilya'nın Batı Java ve Ubá bölgesinde etkili olan şiddetli yağmurlar sonucu ani sel felaketi yaşandı. Bir cenaze evinden taşan sular, onlarca tabutu sokaklarda sürükledi. Aşırı hava koşulları nedeniyle Ubá'da 7 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Batı Java, Ubá ve çevresinde etkili olan şiddetli yağmurlar, ölüm ve yıkıma yol açtı. Ani sel felaketinde bir cenaze evinden taşan sular, onlarca tabutu sokaklarda sürükledi. O anlar kameraya yansıdı; görüntülerde, hızlı akan çamurlu suların tabutları süpürdüğü görülürken, kameranın arkasındaki kişi "Aman Tanrım!" diye bağırdı.

Sel sırasında tabutlar, elektrik direkleri ve trafik ışıklarının hemen yanından geçerken, bölgede yoğun yağmurun etkisi devam etti. Cenaze evinin bulunduğu Ubá'da, aşırı hava koşulları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Pazartesi gününden bu yana bölgeyi etkisi altına alan fırtınalar, evler ve iş yerlerini yok eden ani sellere neden oldu.

Felaket sonrası yetkililer olağanüstü hâl ilan etti. Okullar ve gündüz bakım merkezleri kapatılırken, kurtarma ekipleri selden etkilenenlere acil yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ubá Belediyesi yetkilileri, "Aileler her şeyini kaybetti. Evler, hatıralar, hayatlar sadece birkaç saat içinde alt üst oldu" açıklamasında bulundu.

Minas Gerais eyaletinde en çok etkilenen şehir Juiz de Fora oldu. Burada ölü sayısı 30'a yükseldi. Yoğun yağmurun devam ettiği bölgede yetkililer, artık hayatta kalabilecek kişinin bulunmasının düşük ihtimal olduğunu belirtti.

Felaketten etkilenenlerden Josiane Aparecida adlı 43 yaşındaki bir kadın, teyzesini heyelanda kaybettiğini ve kuzeninin hastaneye kaldırıldığını, ancak daha sonra yaşamını yitirdiğini anlattı. Aparecida hâlâ kuzeninin 6 ve 9 yaşındaki iki çocuğu ile kuzeninin erkek arkadaşını bulmak için enkazda arama yapıyor.

Yakınlarda, bir adamın cesedi bulundu. Hayatını kaybetmeden önce, evlerinin heyelanla yok olmasından kısa süre önce eşini kurtarmayı başarmıştı.

Uzmanlar, Brezilya'yı etkisi altına alan bu felaketlerin artmasının küresel ısınmanın etkilerine bağlı olduğunu belirtiyor. 2024'te Güney Brezilya'da yaşanan sel felaketlerinde 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, iki milyondan fazla insan evlerinden edilmişti. İki yıl önce ise Petropolis'te yaşanan büyük sel felaketinde 241 kişi yaşamını yitirmişti.

Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi

Doğal Afetler, Brezilya, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı O görüntülere soruşturma Öğrencilere söyletilenler infial yaratmıştı! O görüntülere soruşturma
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67’ye yükseltti Belçika, yedek askerlik için yaş sınırını 67'ye yükseltti
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
İstanbul’a giden uçakta powerbank paniği İstanbul'a giden uçakta powerbank paniği
Maltepe’de 4 katlı binada yangın Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Maltepe'de 4 katlı binada yangın! Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool’dan teklif aldık Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool'dan teklif aldık
Burak Özçivit’ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
Bu takıma hoca dayanmıyor 11 sezonda 24 teknik adam değişti Bu takıma hoca dayanmıyor! 11 sezonda 24 teknik adam değişti
Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
15:11
İngiltere’den video çekip Türkiye’de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim
14:53
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı
14:42
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 16:50:44. #7.11#
SON DAKİKA: Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.