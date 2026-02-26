Brezilya\'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi

Brezilya'nın Batı Java, Ubá ve çevresinde etkili olan şiddetli yağmurlar, ölüm ve yıkıma yol açtı. Ani sel felaketinde bir cenaze evinden taşan sular, onlarca tabutu sokaklarda sürükledi. O anlar kameraya yansıdı; görüntülerde, hızlı akan çamurlu suların tabutları süpürdüğü görülürken, kameranın arkasındaki kişi "Aman Tanrım!" diye bağırdı.

Sel sırasında tabutlar, elektrik direkleri ve trafik ışıklarının hemen yanından geçerken, bölgede yoğun yağmurun etkisi devam etti. Cenaze evinin bulunduğu Ubá'da, aşırı hava koşulları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Pazartesi gününden bu yana bölgeyi etkisi altına alan fırtınalar, evler ve iş yerlerini yok eden ani sellere neden oldu.

Felaket sonrası yetkililer olağanüstü hâl ilan etti. Okullar ve gündüz bakım merkezleri kapatılırken, kurtarma ekipleri selden etkilenenlere acil yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ubá Belediyesi yetkilileri, "Aileler her şeyini kaybetti. Evler, hatıralar, hayatlar sadece birkaç saat içinde alt üst oldu" açıklamasında bulundu.

Minas Gerais eyaletinde en çok etkilenen şehir Juiz de Fora oldu. Burada ölü sayısı 30'a yükseldi. Yoğun yağmurun devam ettiği bölgede yetkililer, artık hayatta kalabilecek kişinin bulunmasının düşük ihtimal olduğunu belirtti.

Felaketten etkilenenlerden Josiane Aparecida adlı 43 yaşındaki bir kadın, teyzesini heyelanda kaybettiğini ve kuzeninin hastaneye kaldırıldığını, ancak daha sonra yaşamını yitirdiğini anlattı. Aparecida hâlâ kuzeninin 6 ve 9 yaşındaki iki çocuğu ile kuzeninin erkek arkadaşını bulmak için enkazda arama yapıyor.

Yakınlarda, bir adamın cesedi bulundu. Hayatını kaybetmeden önce, evlerinin heyelanla yok olmasından kısa süre önce eşini kurtarmayı başarmıştı.

Uzmanlar, Brezilya'yı etkisi altına alan bu felaketlerin artmasının küresel ısınmanın etkilerine bağlı olduğunu belirtiyor. 2024'te Güney Brezilya'da yaşanan sel felaketlerinde 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, iki milyondan fazla insan evlerinden edilmişti. İki yıl önce ise Petropolis'te yaşanan büyük sel felaketinde 241 kişi yaşamını yitirmişti.