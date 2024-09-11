Brezilya'da test uçuşu sırasında düşüp alev topuna dönen helikopterin 2 pilotu yanarak can verdi - Son Dakika
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Brezilya'da test uçuşu sırasında düşüp alev topuna dönen helikopterin 2 pilotu yanarak can verdi

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Brezilya'da bakımdan sonra test uçuşu yapan bir helikopter düştü ve alev aldı. Kaza sonucunda iki pilot hayatını kaybetti, helikopterin sahibi ise ağır yaralandı. Olayın ardından Ulusal Sivil Havacılık Ajansı soruşturma başlattı. Bu kaza, El Salvador'da yaşanan benzer bir helikopter kazasından kısa süre sonra meydana geldi. Her iki kaza da havacılık güvenliği konusunda endişeleri artırdı.

11.09.2024 13:30  Güncelleme: 13:38
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Brezilya'da yakın zamanda bir helikopter kazası yaşandı. Bakımdan sonra test uçuşu yapan helikopter düştü ve alev aldı. Kaza sonucunda iki pilot hayatını kaybetti, helikopterin sahibi ise ağır yaralandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, helikopterin aniden yere doğru düştüğü ve ardından alevler içinde kaldığı görülüyor. Hayatını kaybeden pilotlar André Ferreira ve Raildo Rodrigues olarak açıklandı.

Helikopterin sahibi Henrique Santos, vücudunun %90'ı yanık halde hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi görüyor.

Olay, Pernambuco eyaletinde gerçekleşti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ulusal Sivil Havacılık Ajansı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu kaza, El Salvador'da yaşanan benzer bir helikopter kazasından kısa süre sonra meydana geldi. El Salvador'daki kazada, aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

Her iki kaza da havacılık güvenliği konusunda endişeleri artırdı ve yetkililerin daha detaylı soruşturmalar yapmasına neden oldu.

Brezilya'da test uçuşu sırasında düşüp alev topuna dönen helikopterin 2 pilotu yanarak can verdi
Brezilya'da test uçuşu sırasında düşüp alev topuna dönen helikopterin 2 pilotu yanarak can verdi
Brezilya'da test uçuşu sırasında düşüp alev topuna dönen helikopterin 2 pilotu yanarak can verdi
Brezilya'da test uçuşu sırasında düşüp alev topuna dönen helikopterin 2 pilotu yanarak can verdi
Brezilya\'da test uçuşu sırasında düşüp alev topuna dönen helikopterin 2 pilotu yanarak can verdi

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Son Dakika Dünya Brezilya'da test uçuşu sırasında düşüp alev topuna dönen helikopterin 2 pilotu yanarak can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da test uçuşu sırasında düşüp alev topuna dönen helikopterin 2 pilotu yanarak can verdi - Son Dakika
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