Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü

Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü

Brezilya'nın Porto Esperidião kentinde, politikacı Rayane Alves Porto ve sosyal medya fenomeni kardeşi Rithiely Alves Porto, sosyal medyada paylaştıkları bir fotoğraf yüzünden hayatlarını kaybetti. Yerel bir çete, kız kardeşlerin fotoğraftaki el işareti ve yüz ifadesini yanlış yorumlayarak rakip grup işareti olarak algıladı ve kardeşleri öldürdü. Bu trajik olay, sosyal medya paylaşımlarının beklenmedik ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

17.09.2024 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın Porto Esperidião kentinde, geçtiğimiz Cuma günü trajik bir olay yaşandı. 25 yaşındaki politikacı Rayane Alves Porto ve 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni kardeşi Rithiely Alves Porto, bir aile fotoğrafındaki masum pozları yüzünden hayatlarını kaybetti.

Polis şefi Higo Rafael'in açıklamasına göre, yerel bir çete, kız kardeşlerin sosyal medyada paylaştıkları bir fotoğrafı yanlış yorumladı. Fotoğrafta görülen el işareti ve yüz ifadesi, çete tarafından rakip grup işareti olarak algılandı.

Cuma gecesi kaçırılan kardeşler, işkence edildikten sonra öldürüldü. Olay sırasında kaçırılan erkek kardeşleri ağır yaralı olarak kurtuldu, diğer bir adam ise kaçmayı başardı ve polise haber verdi.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar olayla ilgili dokuz kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Rayane'nin yerel seçimlerde aday olduğu, Rithiely'nin ise Instagram'da 87 bin takipçisi olduğu bildirildi. Sirk geleneği olan bir aileden gelen kardeşler, Pazar günü Glória d'Oeste'de defnedildi.

Bu trajik olay, sosyal medya paylaşımlarının beklenmedik ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Yetkililer, vatandaşları sosyal medya kullanımında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Brezilya, 3-sayfa, Dünya, Medya, Porto, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Veysi Karaman:
    eline beline diline sahip çıkmak lazim 5 2 Yanıtla
  • Ramo:
    İDAM HER ÜLKEDE ŞART 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
10:06 Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan’ın karşısına çıkmak istiyorum Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan'ın karşısına çıkmak istiyorum
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
17:06 Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:18 Adalet Bakanlığı 300 personel alacak Adalet Bakanlığı 300 personel alacak
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 12:06:20. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement