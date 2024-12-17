Bu da Dubai suyu! Şişesi 3 bin TL\'den satılıyor

Dünya

İsrail ve ABD\'den Yemen\'in başkentine saldırı

Colani, Suriye\'ye giren İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı

Husiler İsrail\'e hipersonik füze ile saldırdı

Ahmet Özer soruşturmasında yeni gelişme! 11 kişi daha tutuklandı

Operasyon öncesi teröristbaşından, "Bize dokunmayın" açıklaması

Okan Buruk\'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum

Galatasaray\'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım

Dubai çikolatasının ardından şimdi de altın içeren su çılgınlığı başladı. Dubai'deki lüks restoranlarda 24 ayar altın içeren şişe sular satılmaya başladı. Bir şişe suyun fiyatı 3 bin TL...

YAŞLANMAYI GECİKTİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Vücut tarafından sindirilen altın parçalarının kana karıştığı ve yaşlanmayı geciktirdiği öne sürülüyor. Bununla beraber 3 bin TL'lik suyun stresi azalttığı savunuluyor.