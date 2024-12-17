Bu da Dubai suyu! Şişesi 3 bin TL'den satılıyor - Son Dakika
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Dünya

Bu da Dubai suyu! Şişesi 3 bin TL'den satılıyor

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Dubai'deki lüks restoranlarda 24 ayar altın içeren şişe sular 3 bin TL'ye satılıyor. Fiyatıyla gündem olan suyun yaşlanma karşıtı olduğu ve stresi önlediği öne sürülüyor.

17.12.2024 14:30
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Dubai çikolatasının ardından şimdi de altın içeren su çılgınlığı başladı. Dubai'deki lüks restoranlarda 24 ayar altın içeren şişe sular satılmaya başladı. Bir şişe suyun fiyatı 3 bin TL...

Bu da Dubai suyu! Şişesi 3 bin TL'den satılıyor

YAŞLANMAYI GECİKTİRDİĞİ ÖNE SÜRÜLÜYOR

Vücut tarafından sindirilen altın parçalarının kana karıştığı ve yaşlanmayı geciktirdiği öne sürülüyor. Bununla beraber 3 bin TL'lik suyun stresi azalttığı savunuluyor.

Bu da Dubai suyu! Şişesi 3 bin TL\'den satılıyor

Yaşlanma, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Dünya, Dubai, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bu da Dubai suyu! Şişesi 3 bin TL'den satılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bilgehan Göktürk:
    Yakında Dubai bxkxda satılır...Kabak tatı vermeye başladı.Bu Dubai madalı... 39 0 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    için geri kalmayın Dubai boku deseler onuda yerler 32 0 Yanıtla
  • Ali null:
    enayi mi yok alır gösteriş budalası 22 0 Yanıtla
  • Ferhat Sevcan:
    bsg amk 19 1 Yanıtla
  • mehmet kaynar:
    SÜPER KERİZ AVI. 17 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    gösteriş için alırlar yoksa kim inanır yok şifa yok gençlik 12 0 Yanıtla
  • Eyber Ak:
    yakında dubai şeysi çıkacak onuda alacak bu millet özenti bir toplum oluşdu çıktı insanın başına ne gelirse merakdan gelirmiş . 11 0 Yanıtla
  • Yildiray:
    saçmalamanın sınırı yok artık.bide dubai fındığı çıkarın olsun bitsin bunedir ya böyle 8 0 Yanıtla
  • Ömer Polat:
    Sıra Dubai donunda Dubai donu giyen olmez 5 0 Yanıtla
  • Okan Demircan:
    Gelir yakında Türkiye ye 2 0 Yanıtla
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