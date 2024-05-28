Bu köyde herkes milyoner! Her şeylerini kaybetmemeleri için muhtarın tek şartı var - Son Dakika
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Bu köyde herkes milyoner! Her şeylerini kaybetmemeleri için muhtarın tek şartı var

Bu köyde herkes milyoner! Her şeylerini kaybetmemeleri için muhtarın tek şartı var

Çin'in Huaxi Köyü, dünyanın en zengin köyü olarak biliniyor. Köydeki yerliler, köyde kurulan şirketlerin gelirlerinden pay alarak milyonlarca dolarlık banka hesaplarına sahip. Ancak köyde katı sosyal kurallar bulunuyor ve eğlence noktaları yok. Köyü terk edenler servetlerini yanlarına alamazken, dışarıdan gelenler ise zenginlikten pay alamıyor. Köyde haftanın 7 günü çalışmak zorunlu ve her yıl milyonlarca turist köyü ziyaret ediyor.

28.05.2024 13:05
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Çin'in Huaxi Köyü, dünyanın en zengin köyü olarak biliniyor ve bu özelliğiyle oldukça ilgi çekiyor. 1950'lerin başında Wu Renbao'nun köy komünist parti komitesi sekreteri olarak atanmasıyla başlayan süreç zaman geçtikçe ilginç bir hal aldı. 1969 yılında köye fabrika kuran Renbao, köyde tekstilden çeliğe kadar 12 şirket kurdu ve köyü 1998'de Çin borsasına soktu.

KÖYLÜLERİN BANKA HESAPLARINDA MİLYONLARCA DOLAR VAR

Fabrika kurulana kadar çiftçilikçe geçinen yaklaşık 600 kişilik köy halkı, bu ekonomik hamleyle birlikte tarımı bırakıp sanayiye atıldı. Köyün yerlileri yalnızca işçi sınıfı olarak fabrikada çalışmadı. Huaxi'de yaşayan herkes "Huaxi Village Corporation" adlı şirketin hissedarı oldu. Köyde kurulan tüm şirketlerin gelirleri yüzde 20'lik bir payla yıl sonu tüm köylülere dağıtıldı. Bu yöntemle köyde tek bir fakir kalmadı. Herkesin banka hesabında ise 250 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.

KÖYDE HERHANGİ BİR EĞLENCE NOKTASI YOK

Şu anda Huaxi Köyü'nde lüks hayat yaşayan 2 bin kişi bulunuyor. Ancak köylüler, katı sosyal kurallara uymak zorunda. Kumar ve uyuşturucu kesinlikle yasak. Bar, kulüp, internet kafe veya karaoke salonu ise bulunmuyor. Bu köyün tasarım amacı eğlence noktalarına yer vermeden insanların sadece çalıştıktan sonra eve gitmesine yönelik.

KÖYÜ TERK EDENLER SERVETLERİNİ YANINA ALAMIYOR

Bir hukuk firmasından Yuan Yulai adlı bir avukat, AFP'ye verdiği bir demeçte, "Köylüler zengin olsalar bile, köyü terk ederken kişisel varlıklarını alamazlar, bu nedenle varlıkların köylülere ait olup olmadığı şüphelidir" ifadelerini kullandı. Köylülerin bankadaki paralarını da kullanmak için izin almaları gerekiyor. Paralarını çekseler bile yine, köy içinde bir mülk ya da arsa almak için kullanmak zorundalar. Eğer böyle kullanmazlarsa bankalarından para çekmelerine izin verilmiyor. Burada ne kadar zengin olursanız olun, mal varlığı köyden dışarı çıkartılamıyor.

HAFTANIN 7 GÜNÜ ÇALIŞMAK ZORUNLU

Köy sakinleri için zorlu bir şart bulunuyor. Herkes "Köyün iyiliği için" hafta sonları dahil haftanın yedi günü çalışmak zorunda özellikle de şehrin sanayi fabrikalarında.

DIŞARIDAN GELENLER ZENGİNLİKTEN PAY ALAMIYOR

Dünyanın en zengin köyünün şu anda 80 fabrikası var ve komşu köyleri de içine alacak şekilde genişlemiş durumda. Üstelik işçilerin hepsi bölge sakini değil. On binlerce kişi, çelik ve tekstil fabrikalarının yanı sıra turizm endüstrisinde çalışmak için Huaxi'ye geliyor. Dışarıdan gelenler bu köyün yerlilerine sunduğunu iddia ettiği muhteşem lükslerden paylarını almıyorlar. Her yıl tahminen 2 milyon turist bu küçük Çin köyüne "Örnek sosyalist köyü" görmek için geliyor.

Banka, Yaşam, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bu köyde herkes milyoner! Her şeylerini kaybetmemeleri için muhtarın tek şartı var - Son Dakika

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