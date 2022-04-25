Savaş 2. kez Rus topraklarına taşındı! Zorda olan Rus ekonomisine Ukrayna'dan bombalı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Savaş 2. kez Rus topraklarına taşındı! Zorda olan Rus ekonomisine Ukrayna'dan bombalı saldırı

25.04.2022 08:12
Savaş 2. kez Rus topraklarına taşındı! Zorda olan Rus ekonomisine Ukrayna'dan bombalı saldırı

Gece saatlerinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk şehrine saldırdığı ortaya çıktı. Saldırıda petrol borularının hedef alındığı belirtilirken, uzmanlar Ukrayna'nın amacını "Zorda olan Rus ekonomisine bir darbe daha atmak" olarak nitelendirdi. Öte yandan yapılan saldırı Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik yaptığı 2. saldırı olarak kayıtlara geçti.

Ukrayna- Rusya savaşında 61. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline karşı direnirken Rus ordusunun bombardımanları Ukrayna'da sürüyor. Öte yandan gece saatlerinde yaşanan olayda, Ukrayna ordusunun Rusya'nın dünyanın en büyük petrol borularının bulunduğu Bryansk şehrini vurduğu ortaya çıktı.

UKRAYNA ORDUSU PETROL TESİSLERİNİ HEDEF ALDI

Twitter'da kendine yer bulan görüntülerde, Bryansk kentinin Ukrayna ordusu tarafından vurulduğu görüldü. Saldırı sonrası bölgede bulunan Transneft-Drujba petrol depolama tesisinde yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken o anlar anbean kameraya yansıdı. Uzmanlar ise Ukrayna'nın amacını savaş nedeniyle ekonomisini doğal kaynaklarına bağlayan Rus ekonomisine bir darbe daha atmak olarak nitelendirdi.

Bu saldırı Putin'i çok kızdıracak! Ukrayna ordusu Rusya'nın petrol hedef aldı

DAHA ÖNCE DE YAKIT DEPOLARI HEDEF ALINMIŞTI

Ukrayna ordusu 2 Nisan tarihinde Rus topraklarına ilk kez saldırı düzenlemişti. Belgorod kentine yapılan saldırıda bir yakıt deposu helikopter tarafından vurulmuştu.

Bu saldırı Putin'i çok kızdıracak! Ukrayna ordusu Rusya'nın petrol hedef aldı

21 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 21 bin 600'e ulaştığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 24 Şubat ile 25 Nisan tarihleri arasında Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin verilerin güncellendiği belirtildi.

Bu saldırı Putin'i çok kızdıracak! Ukrayna ordusu Rusya'nın petrol hedef aldı

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Buna göre, Ukrayna topraklarında 21 bin 600 Rus askeri öldürüldü. Bunun yanı sıra 177 uçak, 145 helikopter, 854 tank, 2 bin 205 zırhlı araç, 403 top, 143 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1543 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 182 insansız hava aracını da kaybetti.

YORUMLAR
500
ABD medyası duyurdu: Yaptırımlarda sıra Putin'in gizli sevgilisinde ABD medyası duyurdu: Yaptırımlarda sıra Putin'in gizli sevgilisinde Mariupol düştü, Azov Taburu pes etmiyor! Fabrikada sıkışan askerler Putin'i çok kızdıracak Mariupol düştü, Azov Taburu pes etmiyor! Fabrikada sıkışan askerler Putin'i çok kızdıracak

Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Saldırı, Ukrayna, İşgal, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaş 2. kez Rus topraklarına taşındı! Zorda olan Rus ekonomisine Ukrayna'dan bombalı saldırı - Son Dakika


Son Dakika
08:22 25 Nisan güncel altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:22 ABD medyası duyurdu: Yaptırımlarda sıra Putin'in gizli sevgilisinde
08:12 25 Nisan Pazartesi günü hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları artıyor
08:04 Seren Serengil'den Hadise'ye Reza Zarrablı örf-adet yorumu
08:01 Sağlıkçılara saldırı, polisin silahıyla ateş açtı! Hastane savaş alanına döndü
08:00 6'lımasa cumhurbaşkanı adayını tanımladı: Uzlaşmacı, özgürlükçü, ahlaklı, liyakat sahibi
07:58 Milyonların gözü bu toplantıda: Bayram tatili 9 gün olacak mı?
00:46 Adana Demirspor-Trabzonspor karşılaşmasının hakeminden tartışmalı penaltı hakkında gündem olan itiraf
00:21 Macron'dan, Eyfel Kulesi önünde zafer konuşması: Birçok yurttaşım beni desteklemek için değil, aşırı sağı engellemek için bana oy verdi
00:00 Seda Sayan, 7. kez evlendi! İşte nikahtan paylaşılan ilk fotoğraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 08:41:25. #1.12#
SON DAKİKA: Savaş 2. kez Rus topraklarına taşındı! Zorda olan Rus ekonomisine Ukrayna'dan bombalı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement