Buça'da eşi katledilen Ukraynalı kadın konuştu: Çeçen güçleri bizi kesmekle tehdit etti - Son Dakika
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Buça'da eşi katledilen Ukraynalı kadın konuştu: Çeçen güçleri bizi kesmekle tehdit etti

04.04.2022 09:57
Buça'da eşi katledilen Ukraynalı kadın konuştu: Çeçen güçleri bizi kesmekle tehdit etti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Başkent Kiev'e 37 kilometre uzaklıktaki Buça kentinden gelen katliam görüntüleri dünya kamuoyunu dehşete düşürürken, Rus askerlerin elinden kurtulan Tetyana isimli kadın yaşadıkları felaketi anlattı. Eski bir deniz kuvvetleri mensubu olan eşinin kafasından vurulmuş, kesilmiş ve işkence görmüş cesedini köpeklerin yememesi için derine gömdüğünü anlatan kadın, kente gelen Çeçenlerin kendilerini kesmekle tehdit ettiğini söyledi.

Rus askerlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'dan ayrılması bölgede günlerdir yaşanan felaketi gözler önüne serdi. Rus askerlerinin Buça'dan çekilmesiyle birlikte haftalardır Rusya'nın kontrolünde olan bölgede yüzlerce sivilin elleri arkadan bağlı şekilde infaz edildiğinin ortaya çıkmasına tepkiler artarken saldırılardan kurtulan bölge halkı da yaşadıklarını anlattı.

RUS ASKERLERİNİN İNSAFSIZLIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Tetyana Volodimirivna yaşadıklarını en ince detayına kadar anlatarak kabusu anlattı. Tetyana isimli kadın, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatırken Rus askerlerinin insafsızlığını da gözler önüne serdi.

Buça'da eşi katledilen Ukraynalı kadın konuştu: Çeçen güçleri bizi kesmekle tehdit etti

"ÇEÇENİSTAN'DAN GELEN BİR ADAM BİZİ KESMEKLE TEHDİT ETTİ"

Rus askerlerinin şehre girmesinden sonra askerlerin kendisini ve eski bir deniz kuvvetleri mensubu olan eşini evlerinden çıkardığını söylerken, "Ruslar bizim evin olduğu apartmanı merkez yaptılar. Askerler bizi binada tutsak bıraktı. Ruslar şehre gelince insanlara kim olduklarını sordu ve belgeleri görmek istediler" dedi.

Tetyana, Çeçen güçlerinin de bölgede olduğunu öne sürdü. Acı içindeki kadın, " Çeçenistan'dan geldiğini düşündüğüm bir adam bizi 'kesmekle' tehdit etti. Beni dört gün sonra serbest bıraktılar fakat kocamı günlerce her yerde aradım" dedi. Tetyana, günler sonra ise eşiyle birlikte yaşadığı apartmanın bodrumunda bazı cansız bedenler gördüğünü ve onlar arasında eşinin de olduğunu dile getirdi.

"KÖPEKLERİN YİYEMEYECEĞİ DERİNLİĞE GÖMDÜM"

Tetyana, "Onu ayakkabılarından, pantolonundan tanıdım. Vücudu kesilmişti, bedeni soğuktu. Komşumda onun yüzünün fotoğrafı var. Kafasından vurulmuş, kesilmiş ve işkence görmüş" dedi. Tetyana, başkalarının da cesetlerinin olduğunu söylerken, "Binanın yakınındaki bahçeye komşularımın yardımıyla gömdük. Köpeklerin onu yiyemeyeceği kadar derine" dedi.

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Ramazan Kadirov, Çeçenistan, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Buça'da eşi katledilen Ukraynalı kadın konuştu: Çeçen güçleri bizi kesmekle tehdit etti - Son Dakika
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