İsrail\'in telsizleri patlattığı Lübnan\'dan gelen ilk görüntüler vahim

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İşte İsrail\'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo

İsrail bu akşam saatlerinde Lübnan'a yeni bir siber saldırı düzenledi. Ülkenin ve başkent Beyrut'un güneyinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ülkedeki telsiz cihazların patlaması sonucu 9 kişinin öldüğü 300'ü aşkın kişinin yaralandığı aktarıldı. Dün çağrı cihazlarının patlaması bugün ise telsiz cihazlarının uzaktan kontrol edilerek patlatılması bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yorumlarına neden oldu.

HİZBULLAH'IN TELSİZLERİ PATLADI

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın yakınlarında patlama sesi duyuldu. Olay yerinde bulunan AA muhabirleri patlamanın sesini duyarken, görgü tanıkları, dünkü patlamada yer alan cihazlardan ya da başka çağrı cihazlarından patlamanın gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Telsiz cihazlarının patlatılması sonucu 300 kişinin yaralandığı, bazı ev ve araçlarda da yangın çıktığı ifade edildi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamalardan birinin dün çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölen 4 Hizbullah üyesinin Beyrut'taki cenaze töreni sırasında yaşandığı görülüyor. Cenaze merasiminin yapıldığı alanda kalabalığın arasında patlama meydana geldiği ve dumanların yükseldiği kameraya yansıyor.

DÜN ÖLEN HİZBULLAH ÜYELERİNİN CENAZE TÖREN ALANINA İHA DÜŞTÜ

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, yaptığı açıklamada, telsiz cihazlarının patlaması sonucu onlarca kişinin yaralandığını söyledi. Başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, dünkü çağrı cihazı patlamasında öldürülen Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın üzerinde İsrail'e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçtuğu gözlemlendi. NNA'daki haberde, İsrail'e ait keşif uçaklarının da ülkenin güneyinde yoğun uçuşlar yaptığı bilgisi paylaşıldı.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE HAVA SALDIRISI

İsrail'in Lübnan'ın güneyine hava saldırısında bir kadın öldü. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail Sur kentinin kırsalında bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybederken İsrail'e ait hava araçlarının bölgede yoğun uçuş yaptığı aktarıldı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, telsizlerin patlaması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği 300'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü de Beyrut'un güneyi, Bekaa ve Cebel Lübnan bölgelerinde cihazların patlaması sonucu evlerde, araçlarda ve iş yerlerinde çıkan yangınları söndürmeye çalıştıklarını bildirdi.

LÜBNAN'DA NELER OLUYOR?

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır, yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı. Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.