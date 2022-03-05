Bunlar da Ukrayna için savaşan Çeçenler: Şeyh Mansur Taburu, Ukrayna ordusu saflarında Rusya'ya karşı savaşıyor - Son Dakika
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Bunlar da Ukrayna için savaşan Çeçenler: Şeyh Mansur Taburu, Ukrayna ordusu saflarında Rusya'ya karşı savaşıyor

05.03.2022 08:45

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşanlar arasında Çeçenler de bulunuyor. "Putin'den intikam almak için geldik. Asker sayımızı veremem ancak ilk başladığımızdan 2-3 kat fazlayız. Sayımız her gün artıyor. Avrupa'dan, Polonya üzerinden gelen Çeçenler var" diyen Çeçenler, Ramazan Kadirov'un askerlerini ise Çeçen olarak görmediklerini söylüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal 10. gününe girdi. Başkent Kiev dahil birçok şehirde Rus saldırıları sürerken, Ukrayna ordusu ve halkı direnmeye devam ediyor.

Dünyadan birçok ülke Ukrayna'ya destek gönderirken, Rusya'ya da yardım eden bazı ülkeler oldu. Mesela Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov, geçtiğimiz günlerde Rus ordusuna destek amacıyla Çeçen birliklerini Ukrayna'ya gönderdi.

ÇEÇENİSTAN'DAKİ SAVAŞIN DEVAMI OLARAK GÖRÜYORLAR

Kadirov'un meşruiyetini reddeden Çeçenler ise Ukrayna ordusu saflarında Rusya'ya karşı savaşıyor. Ukrayna'da Ruslara karşı savaşmak için Çeçenler tarafından kurulan "Şeyh Mansur Taburu"nun komutanı Müslim Çeberlov, Ukrayna'daki savaşı Çeçenistan'da yaşanan savaşın devamı olarak gördüklerini ifade etti.

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"KADİROV DA DÜŞMANIMIZ"

Rus ordusu ile birlikte hareket eden Ramazan Kadirov'u Çeçen olarak görmedikleri ifade eden Çeberlov, "Onlar da Rus ve bizim düşmanımız" dedi.

"SAVAŞA DAHİL OLDUK"

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre işte Çeberlov'un açıklamalarından satır başları: "2014'te Kırım'ın ilhak edilmesiyle başlayan savaşa katılmak için Mariupol'e geldik. Burada Cahar Dudayev ve Şeyh Mansur taburunu kurduk. 2015'te barış görüşmelerinin başlamasıyla pasif duruma geçmiştik. Savaşan başlamasıyla çatışmalara dahil olduk.

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"PUTİN'DEN İNTİKAM ALMAK İÇİN GELDİK"

İki Çeçen savaşında dört liderimiz ve binlerce insanımız şehit oldu. Putin rejiminden intikam almak için buraya geldik. Daha önce Mariupol şehrindeydik. Bu son çatışmalarla birlikte Ukrayna yönetimi bizden Kiev'e gelmemizi istedi. Şu an Kiev'deyiz. Ukrayna yönetimi ile ilişkilerimiz iyi. Asker sayımızı veremem ancak ilk başladığımızdan 2-3 kat fazlayız. Sayımız her gün artıyor. Avrupa'dan, Polonya üzerinden gelen Çeçenler var.

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Putin ve Kadirov.

Amacımız Rusya'dan intikam almak. Ukrayna düşerse Rusya'nın yakın çevresindeki ülkeler egemenliklerini kaybedecekler. Çünkü 1994-95 yıllarında Cahar Dudayev bir kaç kere bu konuda uyarmıştı. Rusya'nın Çeçenistan'la kalmayacağını, Gürcistan, Kırım ve Ukrayna'nın da Rusya'nın işgale uğrayacağını söylemişti.

"SAVAŞTA SİHA'LARIN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK"

Rusya Ukrayna ordusunun 2014 yılındaki gibi hazırlıksız olduğunu, ordunun teslim olacağını düşünüyordu. Ukrayna büyük bir karşılık verince Ruslar afalladı. Birçok Rus askeri rehin düşüyor. Aynı şekilde askeri teçhizatlarını bırakıp kaçıyor. Savaşta SİHA'ların etkisi de çok büyük."

"KADİROV ÇEÇEN DEĞİL RUS"

Putin'in desteklediği Kadirov'u Çeçen olarak görmediğini söyleyen Müslim Çeberlov, "Kadirov Rusya'nın en sadık askeri olduğunu dile getiriyor. Onu Rus olarak görüyoruz. Dolayısıyla onlar da bizim düşmanımız. Burada yaptığımız tüm operasyonları Ukrayna yönetimi ile istişare ile düzenliyoruz. Hiçbir şekilde Ukrayna'dan para filan almıyoruz" diye konuştu.

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Son Dakika Dünya Bunlar da Ukrayna için savaşan Çeçenler: Şeyh Mansur Taburu, Ukrayna ordusu saflarında Rusya'ya karşı savaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bunlar da Ukrayna için savaşan Çeçenler: Şeyh Mansur Taburu, Ukrayna ordusu saflarında Rusya'ya karşı savaşıyor - Son Dakika
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