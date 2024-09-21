Büyük Saldırı Her An Başlayabilir - Son Dakika
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Dünya

Büyük Saldırı Her An Başlayabilir

Gelişmekte olan bir durum hakkında uyarılar yapılıyor. Büyük bir saldırının her an başlayabileceği belirtildi. Detaylar henüz netlik kazanmamış olsa da, yetkililer durumun ciddiyetine dikkat çekiyorlar.

21.09.2024 15:05
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, mevcut gerilim nedeniyle batıdaki Hadera kentinden kuzeye kadar olan bölgenin hava sahasını 24 saatliğine kapatma kararı aldığı ifade edildi.

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'i öldürmesinin ardından bölgede yaşanan gerilim devam ediyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, mevcut gerilim nedeniyle batıdaki Hadera kentinden kuzeye kadar olan bölgenin hava sahasını 24 saatliğine kapatma kararı aldığı ifade edildi. İsrail ordu radyosu ise söz konusu kararın, hava savunma sisteminin İsrail uçaklarını yanlışlıkla düşman olarak tanımlayıp etkisiz hale getirme riskini azaltmak için alındığını aktardı.

İSRAİL YİNE OKUL BOMBALADI

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da sürüyor. İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu 13'ü çocuk 6'sı kadın 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısı sonucu 13'ü çocuk 6'sı kadın 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İSRAİL SALDIRILARINDA CAN KAYBI 41 BİN 391'E YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 391'e, yaralı sayısının da 95 bin 760'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İSRAİLLİ İŞGALCİLER FİLİSTİNLİ KÖYLÜLERE SALDIRDI

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli bir köy topluluğuna saldırarak köy sakinlerinin orada bulunan kaynaktan su almasını engelledi.

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Büyük Saldırı Her An Başlayabilir - Son Dakika

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