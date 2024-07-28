Çalılıklara tuvaletini yaparken piton saldırdı! 5 metrelik yılan adamı yutmaya çalıştı - Son Dakika
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Dünya

Çalılıklara tuvaletini yaparken piton saldırdı! 5 metrelik yılan adamı yutmaya çalıştı

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Hindistan'da çalılıklara tuvaletini yapan bir adama 5 metrelik piton saldırdı. Adamın çığlıkları üzerine yerel halk yardıma koştu. Yılanın adamın tüm vücudunu sardığı, bütün olarak yutmaya çalıştığı görüldü. Kurtarılan adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

28.07.2024 09:28
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Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde meydana gelen olayda, küçük bir mezranın yakınındaki çalılıklara tuvaletini yapan adama 5 metrelik piton saldırdı. Ölümden şans eseri kurtulan adamın hastanedeki tedavisi sürüyor.

TÜM VÜCUDUNU SARAN PİTON ADAMI YUTMAYA ÇALIŞTI

Piton ve onlarca yılan türüne ev sahipliği yapan ülkeden hemen hemen her gün yeni bir haber gelmeye devam ediyor. Çok sayıda kişinin ağır yaralandığı hatta hayatını kaybettiği saldırılarda halk tedirginlik içinde yaşıyor.

Son olarak ise çalılıklara tuvaletini yapmak isteyen adam, 5 metrelik bir pitonun saldırısına uğradı. Çığlık çığlığa kalarak yardım isteyen kişinin haykırışlarını duyanlar hemen o noktaya koştu.

Pitonun adamın tüm vücudunu sardığı ve bütün olarak yutmaya çalıştığı görüldü. Yılandan kurtarılan adam, acil tıbbi müdahale için hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, insanları tek başlarına çalılıklara çıkmamaları konusunda uyardı.

Çalılıklara tuvaletini yaparken piton saldırdı! 5 metrelik yılan adamı yutmaya çalıştı

Hindistan, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çalılıklara tuvaletini yaparken piton saldırdı! 5 metrelik yılan adamı yutmaya çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalılıklara tuvaletini yaparken piton saldırdı! 5 metrelik yılan adamı yutmaya çalıştı - Son Dakika
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