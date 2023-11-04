Cami minaresine İsrail bayrağı astılar

İşgalci İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki El Fevvar kampına yönelik devam eden baskın sırasında Muaz bin Cebel Camii'nin minaresine İsrail bayrağı çekti. Gazze'de günlerdir çocuk ve kadın başta olmak üzere binlerce sivili katleden İsrail'in, cami minaresine bayrağını çekmesi tepkiyle karşılandı.

"UTANÇ OLARAK TARİH SAYFALARINA YAZILACAK"

Konuyla ilgili sosyal medyada "Şu görüntü 57 İslam ülkesinin utancı olarak tarih sayfalarında yazılacak", "Biz sustukça onlar daha çok şey yapar", "Biz uyuyalım", "Daha bunlar iyi günler" şeklinde yorumlar yapıldı.

SİVİLLERİN SIĞINDIĞI BM OKULUNU VURDULAR

İsrail ordusu, çok sayıda Filistinli sivilin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait Fakhoora Okulu'na saldırı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

CAN KAYIPLARI BELLİ OLDU

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nin önünde bulunan ambulans konvoyuna gerçekleştirdiği hava saldırısında 15, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı bir okulu hedef aldığı saldırıda ise 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.