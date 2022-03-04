Canlı yayında gaza gelen Hintli gazeteci, yanlış kişiyi azarlayınca rezil oldu - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeler dünya siyasetinde bir numaralı gündem konusu olmaya devam ediyor. Hindistan'daki bir televizyon kanalında savaş gelişmelerin tartışıldığı sırada heyecanlanan Hintli televizyoncu ise gazetecileri karıştırması nedeniyle ortaya ilginç görüntüler çıkmasını sağladı.

İKİ GAZETECİYİ KONUK ALDI

Hindistan'da yayın yapan Times Now televizyon kanalının sunucusu Rahul Shivshankar, Rusya – Ukrayna Savaşı'nın tartışıldığı programda iki gazeteciyi konuk etti. Tartışma programına Ukraynalı gazeteci Bohdan Nahaylo ve Amerikalı gazeteci Daniel Mcadams katıldı.

KJ'LER KARIŞINCA OLANLAR OLDU

Ancak televizyon kanalı, Bohdan Nahaylo ve Daniel Mcadams'ın adlarını yanlış yerlere yazdı. Tartışmanın hararetlenince, sunucu Rahul Shivshankar, Amerikalı gazeteci Daniel Mcadams sandığı Ukraynalı gazeteci Bohdan Nahaylo'yu "Sömürgeci mantığınız Doğu'yu mahvetti." diyerek fırçaladı. Daniel Mcadams en sonunda şu şekilde isyan etti: "Ben henüz konuşmadım bile" Tartışma programının o anları sosyal medyada gündem oldu.