Canlı yayında gaza gelen Hintli gazeteci, yanlış kişiyi azarlayınca rezil oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Canlı yayında gaza gelen Hintli gazeteci, yanlış kişiyi azarlayınca rezil oldu

04.03.2022 18:02

Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin konuşulduğu canlı yayını yöneten Hintli televizyon sunucusu Rahul Shivshankar, canlı yayında Amerikalı gazeteci yerine Ukraynalı gazeteciyi fırçalayınca ortaya güldüren görüntüler çıktı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmeler dünya siyasetinde bir numaralı gündem konusu olmaya devam ediyor. Hindistan'daki bir televizyon kanalında savaş gelişmelerin tartışıldığı sırada heyecanlanan Hintli televizyoncu ise gazetecileri karıştırması nedeniyle ortaya ilginç görüntüler çıkmasını sağladı.

İKİ GAZETECİYİ KONUK ALDI

Hindistan'da yayın yapan Times Now televizyon kanalının sunucusu Rahul Shivshankar, Rusya – Ukrayna Savaşı'nın tartışıldığı programda iki gazeteciyi konuk etti. Tartışma programına Ukraynalı gazeteci Bohdan Nahaylo ve Amerikalı gazeteci Daniel Mcadams katıldı.

KJ'LER KARIŞINCA OLANLAR OLDU

Ancak televizyon kanalı, Bohdan Nahaylo ve Daniel Mcadams'ın adlarını yanlış yerlere yazdı. Tartışmanın hararetlenince, sunucu Rahul Shivshankar, Amerikalı gazeteci Daniel Mcadams sandığı Ukraynalı gazeteci Bohdan Nahaylo'yu "Sömürgeci mantığınız Doğu'yu mahvetti." diyerek fırçaladı. Daniel Mcadams en sonunda şu şekilde isyan etti: "Ben henüz konuşmadım bile" Tartışma programının o anları sosyal medyada gündem oldu.

YORUMLAR
500
Evlerine dönemeyen Ukraynalı çift çocuklarından haber alamıyor Evlerine dönemeyen Ukraynalı çift çocuklarından haber alamıyor Rusya'nın yeni Hindistan Büyükelçisi: Yaptırımlar S-400 tedarikimize engel değil Rusya'nın yeni Hindistan Büyükelçisi: Yaptırımlar S-400 tedarikimize engel değil

Amerika Birleşik Devletleri, Canlı Yayın, Hindistan, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Canlı yayında gaza gelen Hintli gazeteci, yanlış kişiyi azarlayınca rezil oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Hrant Dink cinayeti davasında aranıyordu! Sahte pasaportla Kırgızistan'da yakalandı
17:57 Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorine ise 84 kuruş arttı
17:54 Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
17:07 Galatasaray'dan, Barcelona maçının da dahil olduğu dev paket! Fiyatı gören taraftarlar genel satışı bekliyor
17:05 SGK duyurdu! Sağlık hizmetlerinde sorun yaşamamak için adres bilgileri güncellenmeli
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 18:11:03. #1.11#
SON DAKİKA: Canlı yayında gaza gelen Hintli gazeteci, yanlış kişiyi azarlayınca rezil oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement