Çavuşoğlu, ABD Kongresinin Miçotakis'in Türkiye'yi hedefe alan konuşmasını ayakta alkışlamasını değerlendirdi - Son Dakika
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Çavuşoğlu, ABD Kongresinin Miçotakis'in Türkiye'yi hedefe alan konuşmasını ayakta alkışlamasını değerlendirdi

18.05.2022 22:31
Çavuşoğlu, ABD Kongresinin Miçotakis'in Türkiye'yi hedefe alan konuşmasını ayakta alkışlamasını değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in dün ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alan konuşması sonrası 3 dakika boyunca ayakta alkışlanması hakkında konuştu. Çavuşoğlu, "55 yıldır tüm planları ve çözüm önerilerini reddeden Rum tarafı oldu. O yüzden kimin nerede alkışlandığı önemli değil. ABD Kongresi'nde konuşan herkes ayakta alkışlanıyor. Bu gelenektir olabilir, bundan gocunacak bir şeyimiz" dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasının 201. yıl dönümünde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'yi hedef almıştı. Açıklamalarında Türkiye'nin Yunan hava sahasını sürekli ihlal ettiğini iddia eden Miçotakis, Ankara'nın bölgede provokatif bir duruş sergilediğini ve Kıbrıs'ta da iki devletli çözüme yanaşmadıklarını söyledi. Konuşmasının sununda Yunan Başkakan, ABD Kongresi tarafından 3 dakika ayakta alkışlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony John Blinken ile New York'ta buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşme sonrası gerçekleşen basın toplantısında Miçotakis'in ABD Kongresinde alkışlanmasıyla ilgili de konuştu.

Çavuşoğlu, Öncelikle Yunanistan ve Kıbrıs konusunda kim nerede alkışlanırsa alkışlansın, tüm dünya da, BM de çok iyi biliyor ki 55 yıldır tüm planları ve çözüm önerilerini reddeden Rum tarafı oldu. O yüzden kimin nerede alkışlandığı önemli değil. ABD Kongresi'nde konuşan herkes ayakta alkışlanıyor. Bu gelenektir olabilir, bundan gocunacak bir şeyimiz" açıklamasında bulundu.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin son zamanlardaki tutumu hakkında da konuyşan Çavuşoğlu, "Biz yaptığımız görüşmede Blinken'a Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan konularında hep dengede gidiyorlardı ama son zamanlarda bu dengeyi kaybettiklerini ve bu dengeyi korumaları gerektiğini söyledim. Kendileri de bu dengeyi koruyacaklarını söylediler. O yüzden bu konularda ABD'nin ve diğer ülkelerin objektif olaması gerekiyor. Hak ve hukuktan yana olması lazım" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, '55... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına atıfta bulunarak, '55... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine desteğinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine desteğinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

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Son Dakika Dünya Çavuşoğlu, ABD Kongresinin Miçotakis'in Türkiye'yi hedefe alan konuşmasını ayakta alkışlamasını değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çavuşoğlu, ABD Kongresinin Miçotakis'in Türkiye'yi hedefe alan konuşmasını ayakta alkışlamasını değerlendirdi - Son Dakika
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