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Çavuşoğlu: Lübnan'la her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz - Son Dakika

Çavuşoğlu: Lübnan'la her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz

16.11.2021 13:25

Resmi ziyareti kapsamında Lübnan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah BouHabib'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Resmi ziyareti kapsamında Lübnan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah BouHabib'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Lübnan'la her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah BouHabib'e daveti için ve misafirperverliği için teşekkür ederek sözlerine başlayan Bakan Çavuşoğlu, "2016'dan bu yana bu gerçekleştirdiğim 4'üncü ziyaret. Tabii dostum BouHabib'i de ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağım. Bugünkü ziyaretimi Lübnan'a desteğimizi ifade etmek ve Başbakan Mikati'nin Türkiye'ye ziyaretinin ön hazırlığını yapmak amacıyla gerçekleştiriyorum" dedi.

"LÜBNAN'IN EGEMENLİK, GÜVENLİK, İSTİKRAR VE REFAHINA HER ZAMAN ÖNEM VERDİK"Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri ile görüştüklerini ifade eden Çavuşoğlu "Her zaman söylüyoruz, Lübnan'la aynı coğrafyayı ve kaderi paylaşıyoruz. Köklü tarihi, kültürel ve beşeri ilişkilerimiz mevcut. Lübnan'ın egemenlik, güvenlik, istikrar ve refahına her zaman önem verdik. Beyrut Limanı patlaması ve Akkar'daki patlama sonrasında da kardeş Lübnan'a gerekli desteği verdik ve dayanışmamızı gösterdik. ve Lübnan'ın istikrarı ve güvenliği için Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerine de destek sağladık" şeklinde konuştu."LÜBNAN'LA HER ALANDA İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"Lübnan'ın karşılaştığı krizlere çözümler bulunması ve genel seçimlerin zamanında düzenlenmesi için herkesin hükümete destek vermesi gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Sıkıntılarına acil çözüm bekleyen Lübnan halkı bölgesel pazarlıkların bedelini ödemek zorunda kalmamalı. Biz Lübnan'la her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Bugün turizm, enerji, tarım başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi Dışişleri Bakanı kardeşim Abdallah ile görüştük. Turizm bakımından Lübnan halkının birinci tercihi Türkiye. Türk halkının da Lübnan'a ilgisi ve sevgisi açıkça ortadadır" dedi."SURİYE KRİZİNDEN EN ÇOK ETKİLENEN İKİ ÜLKEYİZ"Görüşmede bölgesel konuların da ele aldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Suriye krizinden en çok etkilenen iki ülkeyiz. 2019'da Lübnan ziyaretimde yine o günkü Dışişleri Bakanı ile de görüştüğümüz ve daha sonra ele aldığımız Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi konusundaki iş birliğimizi hayata geçirme konusunda bugün mutabık kaldık. Lübnan ile bazı körfez ülkeleri arasında yaşanan son krizden üzüntü duyduğumuzu burada vurgulamak isterim. ve bu sorunun karşılıklı saygı ve diyalog temelinde diplomasi yoluyla bir an önce çözülmesini arzu ediyoruz. ve bu konuda Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Filistin konusunda da birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Diğer bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını "Türkiye olarak kardeş Lübnan ve Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek bitirdi.


Çavuşoğlu: Lübnan'la her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz
Çavuşoğlu: Lübnan'la her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz
Çavuşoğlu: Lübnan'la her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz
Çavuşoğlu: Lübnan'la her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz
Çavuşoğlu: Lübnan'la her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz
Çavuşoğlu: Lübnan'la her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, cumhurbaşkanı, Beyrut, Lübnan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Çavuşoğlu: Lübnan'la her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Çavuşoğlu: Lübnan'la her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz - Son Dakika
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