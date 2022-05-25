Çavuşoğlu: Türkiye diyaloga yönelik çabalara katkıda bulunmaya, sorumluluk almaya hazırdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ziyareti çerçevesinde İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüştü. İki Bakan, ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu konuşmasında şunları kaydetti;

"Sayın Bakan Lapid'e çok samimi ve açık bir şekilde gerçekleştirdiğimiz hem baş başa görüşmemizde hem de aynı zamanda heyetler arası görüşmemizdeki tutumu için teşekkür ediyorum. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyaloğun devam ettirilmesinin faydalı olacağı konusunda hem fikir olduk. Bu da birbirimizin hassasiyetlerine karşılıklı saygı temelli olmalıdır. Bu sadece bizim iki taraflı ilişkilerimiz için değil aynı zamanda bölgemizdeki barış açısından da faydalı olacaktır ki görüşmelerimiz sırasında bizlerde bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduk, bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Pozitif bir gündem üzerinden çalışmalarda bulunmak bizim anlaşmazlıklarımızı daha yapıcı bir şekilde ele almamıza da yardımcı olabilir. Gerçekten de geçen Ramazan Ayı'nda devlet başkanları seviyesinde tesis etmiş olduğumuz diyalog sakinliğin korunmasına ilişkin çabalara da katkıda bulunmuştur."