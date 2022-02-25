Çeçenler Ukrayna ile savaşa namaz kılarak gitti - Son Dakika

Çeçenistan'da yönetimin başındaki Muhammed Kadirov, Rus ordusuna destek amacıyla kendi birliklerini Ukrayna'ya gönderdiklerini açıkladı.

UKRAYNA İLE SAVAŞA NAMAZ KILARAK VE EZAN OKUYARAK GİTTİ

Rusya ile Ukrayna arasında Donbass bölgesi üzerinden yaşanan gerilim topyekün savaşa dönüştü. Rus ordusu Ukrayna'nın kritik kentlerini ele geçirdi, çatışmalar devam ediyor.Rusya lideri Putin'e yakınlığı ile bilinen Çeçenistan'da yönetimin başındaki Ramazan Kadirov, Rus ordusuna destek amacıyla kendi birliklerini Ukrayna'ya gönderdiklerini açıkladı. Ramazan Kadirov'un hamlesinin ardından sosyal medyada Dudayev ve Baseyev en çok konuşulan konular arasına girdi. Rus güçleriyle beraber savaşan Kadirov'a bağlı güçler namaza durdu, ezan okudu.