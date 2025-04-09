Cenaze töreninde facia: Tabutu taşıyan kişiler mezara düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Cenaze töreninde facia: Tabutu taşıyan kişiler mezara düştü

Geniş Video İzle

ABD'de bir cenaze töreninde meydana gelen trajik bir kaza, tüm dünyayı şoke etti. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Benjamin Aviles'in defin işlemi sırasında, tabutu taşıyan kişiler platformun çökmesi sonucu mezara düştü. Durumun ardından merhumun oğlu Benjamin Jr. en çok zarar gören kişi oldu. Aile, kazanın sorumlusu olarak mezarlık yönetimini ve cenaze evini gösterdi. Bu üzücü olayın videosu, tören sırasında çekiliyordu.

09.04.2025 15:09  Güncelleme: 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de gerçekleşen bir cenaze töreninde beklenmedik bir kaza yaşandı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle 21 Mart'ta hayatını kaybeden Benjamin Aviles'in defin işlemi sırasında, tabutu taşıyan kişiler platformun çökmesiyle mezara düştü.

Greenmount Mezarlığı'nda yaşanan olayda, taşıyıcılar tabutu cenaze arabasından alıp mezarın başına getirdi. Tabut, mezara indirmek üzere kayışların üzerine yerleştirildiği sırada, altlarındaki platform aniden çöktü. Törene katılan aile üyeleri ve taşıyıcılar, tabutla birlikte kazılan çukura düştü.

Kazada en çok zarar gören kişi, merhumun oğlu Benjamin Jr. oldu. Üzerine düşen tabutun altında kalan genç adam, yüzü çamura gömülü şekilde bayıldı. Diğer taşıyıcılar da bacak, el ve sırtlarında çeşitli yaralanmalar yaşadı. Ancak yetkililerin açıklamasına göre, yaralanmaların hiçbiri ciddi boyutta değil ve herkesin tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Merhum Benjamin'in üvey kızı Maribelle Rodriguez, kazanın sorumlusu olarak mezarlık yönetimini ve cenaze evini gösterdi. ABC6 kanalına konuşan Rodriguez, "Platform titriyordu, sallantılıydı ve tahtalar tamamen ıslanmıştı. Özür dilemeleri ve tazminat ödemeleri gerekiyor çünkü tören yarıda kaldı, hiçbir şey düzgün yapılamadı" dedi.

Porto Riko'nun Lares şehrinde doğan ve daha sonra Kuzey Philadelphia'ya taşınan Benjamin Aviles, kendi kendini yetiştirmiş bir otomobil tamircisiydi. Ölüm ilanında "adanmış bir eş, sevgi dolu bir baba, özenli bir büyükbaba ve değerli bir arkadaş" olarak tanımlanan Aviles'in ailesine göre, "onun nezaketi, cömertliği ve nazik ruhu, onu tanıyan herkese dokundu."

Cenaze kazasını gösteren video, tören sırasında Benjamin'in son anlarını kaydetmek amacıyla çekiliyordu. Ancak kamera, beklenmedik bu üzücü olayı belgelemiş oldu.

Cenaze töreninde facia: Tabutu taşıyan kişiler mezara düştü
Cenaze töreninde facia: Tabutu taşıyan kişiler mezara düştü
Cenaze töreninde facia: Tabutu taşıyan kişiler mezara düştü
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cenaze töreninde facia: Tabutu taşıyan kişiler mezara düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Görmüş:
    habere bak işte habercilik bu. dünya gündemini sarsacak bi haber şoklar içindeyim şuan 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü ’yarım’ düğünde buldular Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü 'yarım' düğünde buldular
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
Babası takım ismi verdi Dünyaca ünlü golcü Süper Lig’e transfer oluyor Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor
Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
İmamoğlu’ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor

15:36 İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
15:20 İmamoğlu’ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
14:15 Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
13:33 Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
23:28 TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
23:06 CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
22:58 Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
22:48 İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
22:46 Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
22:34 Babası takım ismi verdi Dünyaca ünlü golcü Süper Lig’e transfer oluyor Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor
22:30 Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
22:16 Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü ’yarım’ düğünde buldular Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü 'yarım' düğünde buldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 16:10:59. #7.11#
SON DAKİKA: Cenaze töreninde facia: Tabutu taşıyan kişiler mezara düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement