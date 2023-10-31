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CHP'nin hafta sonu yapılacak kurultayı öncesi İstanbul'da 185 delege başkan adayı Özgür Özel'e imza verdi - Son Dakika

CHP'nin hafta sonu yapılacak kurultayı öncesi İstanbul'da 185 delege başkan adayı Özgür Özel'e imza verdi

Son Güncelleme: 31.10.2023 23:53

CHP'de bu hafta sonu gerçekleşecek kurultay öncesi Ankara'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile bir araya gelen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ''Delegelerimiz açık ve net şekilde değişimi tarif etti. İstanbul'da 196 seçilmiş kurultay delegesinin 185'i genel başkan adayı olarak sayın Özgür Özel'e imza vermiştir'' ifadelerini kullandı.

CHP'nin hafta sonu yapılacak olan 38. Olağan Kurultayı öncesinde Ankara'da kritik bir zirve gerçekleşti. CHP'de genel başkan adayı Özgür Özel ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptıkları görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

"196 KURULTAY DELEGEMİZLE İKİ BÜYÜK TOPLANTI YAPTIK"

İlk açıklamayı yapan Çelik, şunları söyledi; "İstanbul Kongresi'nden sonra seçilen 196 kurultay delegemizle iki büyük toplantı yaptık. Bunlardan bir tanesi tanışma toplantısıydı, diğeri de değerlendirme toplantısıydı. Açık kürsüyle yaptığımız toplantıda kürsüye çıkarak söz alan tüm delegelerimiz açık ve net bir biçimde değişimi tariflediler. İl yönetimimizin de bir değişim talebi olduğunu gözlemledik.

"İSTANBUL SİYASİ SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ"

İstanbul, toplumun beklentilerine karşı siyasi sorumluluğu üstlenmiştir. İstanbul'da 196 seçilmiş kurultay delegesinin 185'i genel başkan adayı olarak sayın Özgür Özel'e imza vermiştir. Bu irade aynı zamanda İstanbul halkının iradesidir. Biz İstanbul'da sokakta bir değişim talebi olduğunu görüyoruz. İstanbul halkının bir umut arayışı vardır. İstanbul umudun sesidir. İstanbul umudun şehridir. İstanbul, partimizi daha ileriye taşıyacak bir sürecin öncüsü olmak için 185 kurultay delegesiyle genel başkan adayımız Sayın Özgür Özel'in yanındadır."

CHP kurultayı öncesi İstanbul'da 185 delegeden Özgür Özel'e destek
CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Ankara'da CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bir araya geldi.

"SIRTIMIZDAKİ SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ"

Daha sonra konuşan Özel ise şunları söyledi; "İstanbul Türkiye'yi yansıtan, Türkiye'yi temsil eden son derece önemli bir il. 196 seçilmiş kurultay delegemizin 185'inin imzasının getirilmiş olması benim için çok büyük bir onur kaynağı. Sırtımızdaki sorumluluğun farkındayız. 4-5 Kasım'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan bir kurultay yapacağız. Kurultay'a kaç imza ile girdiğimizin bir önemi yok ama kurultay salonundan tüm delegelerimizle, tüm il başkanlarımızla, tüm ilçe başkanlarımızla el ele ve omuz omuza ayrılacağız.

"BİZE YAKIŞAN BİR KURULTAY YAPACAĞIZ"

6 Kasım'dan itibaren hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni önce yerel seçimlerde, sonra büyük bir dönüşüm ve büyük bir umut dalgasıyla yapılacak ilk genel seçimlerde iktidar yapma umudunu hep birlikte büyüteceğiz. Kaybedenin olmadığı bir kongre yapacağız. Kırgınlığın olmadığı bir kongre yapacağız. Bize yakışan bir kurultay yapacağız."

CHP kurultayı öncesi İstanbul'da 185 delegeden Özgür Özel'e destek

KURULTAY 4-5 KASIM'DA

CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek kurultayında ilk gün genel başkan seçimi ikinci gün de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Toplam 1370 kurultay delegesi bulunan CHP'de, genel başkanlık yarışında Ankara, İstanbul ve İzmir delege sayısı bakımından belirleyici olacak. İstanbul, 196 kurultay delegesi ile büyük kurultay için önemli konumda bulunuyor.

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Son Dakika Dünya CHP'nin hafta sonu yapılacak kurultayı öncesi İstanbul'da 185 delege başkan adayı Özgür Özel'e imza verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin hafta sonu yapılacak kurultayı öncesi İstanbul'da 185 delege başkan adayı Özgür Özel'e imza verdi - Son Dakika
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