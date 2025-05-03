CIA eski şefi Ralph Goff\'dan Ukrayna itirafı: Kazanması için değil, kan kaybetmesi için silah verdik

Rusya- Ukrayna savaşında barış için yoğun temaslarda bulanan ABD arabulucu rolünden çekildiklerini açıklamıştı.Bakanlık, bundan sonraki süreçte savaşın sona ermesi için Rusya ile Ukrayna'nın doğrudan temas etmeleri gerektiğini vurguladı.

'SAVAŞ YAKIN ZAMANDA BİTMEYECEK'

Fox News kanalına konuşan Başkan Yardımcısı James David Vance'nin "Anlaşmaya varmak ve bu acımasız savaşı sonlandırmak onlara (Ukrayna ve Rusya) kalıyor. Hiçbir yere gitmeyecek. Savaş yakın bir zamanda bitmeyecek" ifadeleri ise büyük tartışmalara yol açtı.

ESKİ CIA ŞEFİNDEN BOMBA İTİRAF

Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, eski CIA şefi Ralph Goff'un The Times'a verdiği röportajda yaptığı Ukrayna itirafı bomba etkisi yarattı.

"KAZANSIN DİYE DEĞİL KAN KAYBETMESİ İÇİN SİLAH VERDİK"

ABD'nin Ukrayna'ya kazanması için yeterli silah verme konusunda endişe duyduğunu söyleyen Goff, "Ukrayna'ya kazanması için değil, kan kaybetmesi için yeterli silah verdik" itirafında bulundu.

"BIDEN, RUSYA'DAN KORKTU"

Eski ABD Başkanı Bidemn'ın ve müttefiklerinin Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer tehditlerden korktuğunu da söyleyen Gaff, Ukrayna'ya kritik silahların bu yüzden geçiktiğini açıkladı.