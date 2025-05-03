CIA eski şefi Ralph Goff'dan Ukrayna itirafı: Kazanması için değil, kan kaybetmesi için silah verdik - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

CIA eski şefi Ralph Goff'dan Ukrayna itirafı: Kazanması için değil, kan kaybetmesi için silah verdik

CIA eski şefi Ralph Goff\'dan Ukrayna itirafı: Kazanması için değil, kan kaybetmesi için silah verdik

CIA eski şefi Ralph Goff'ın Ukrayna itirafı bomba etkisi yarattı. ABD'nin Ukrayna'ya kazanması için yeterli silah verme konusunda endişe duyduğunu söyleyen Goff, ''Ukrayna'ya kazanması için değil, kan kaybetmesi için yeterli silah verdik'' itirafında bulundu.

03.05.2025 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya- Ukrayna savaşında barış için yoğun temaslarda bulanan ABD arabulucu rolünden çekildiklerini açıklamıştı.Bakanlık, bundan sonraki süreçte savaşın sona ermesi için Rusya ile Ukrayna'nın doğrudan temas etmeleri gerektiğini vurguladı.

'SAVAŞ YAKIN ZAMANDA BİTMEYECEK'

Fox News kanalına konuşan Başkan Yardımcısı James David Vance'nin "Anlaşmaya varmak ve bu acımasız savaşı sonlandırmak onlara (Ukrayna ve Rusya) kalıyor. Hiçbir yere gitmeyecek. Savaş yakın bir zamanda bitmeyecek" ifadeleri ise büyük tartışmalara yol açtı.

CIA eski şefi Ralph Goff'dan Ukrayna itirafı: Kazanması için değil, kan kaybetmesi için silah verdik

ESKİ CIA ŞEFİNDEN BOMBA İTİRAF

Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, eski CIA şefi Ralph Goff'un The Times'a verdiği röportajda yaptığı Ukrayna itirafı bomba etkisi yarattı.

"KAZANSIN DİYE DEĞİL KAN KAYBETMESİ İÇİN SİLAH VERDİK"

ABD'nin Ukrayna'ya kazanması için yeterli silah verme konusunda endişe duyduğunu söyleyen Goff, "Ukrayna'ya kazanması için değil, kan kaybetmesi için yeterli silah verdik" itirafında bulundu.

CIA eski şefi Ralph Goff'dan Ukrayna itirafı: Kazanması için değil, kan kaybetmesi için silah verdik

"BIDEN, RUSYA'DAN KORKTU"

Eski ABD Başkanı Bidemn'ın ve müttefiklerinin Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer tehditlerden korktuğunu da söyleyen Gaff, Ukrayna'ya kritik silahların bu yüzden geçiktiğini açıkladı.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ukrayna, Dünya, CIA, Son Dakika

Son Dakika Dünya CIA eski şefi Ralph Goff'dan Ukrayna itirafı: Kazanması için değil, kan kaybetmesi için silah verdik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 03:24:53. #7.12#
SON DAKİKA: CIA eski şefi Ralph Goff'dan Ukrayna itirafı: Kazanması için değil, kan kaybetmesi için silah verdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.