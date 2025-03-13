Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
Yurt dışında bir grup insan, yere sopalarla vurmak ve çığlık atmak gibi hareketleri içeren "Öfke Ritüeli" seanslarına katılmak için 150 bin TL ödedi. Seanslardan gelen görüntülerde orman içinde toplanan kadınların sopalarla yerlere vurup çığlık çığlığa bağırdıkları görülüyor.
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13.03.2025 09:35:12. #7.11#
SON DAKİKA: Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler - Son Dakika
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