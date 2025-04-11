Vergi savaşı kızışıyor! Çin\'den çok sert bir hamle daha

Dünya gündemine yıldırım gibi düşen Trump'ın tarifeleri, sonu olmayan misilleme adımlarını beraberinde getirdi. ABD tarafından Çin dışındaki ülkelere uygulanacak ek vergiler şimdilik 90 gün ertelense de Pekin'den Washington'un son hamlesine yeni bir misilleme geldi. Çin, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı.

ABD'NİN YÜZDE 145'LİK VERGİSİNE MİSİLLEME

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, daha önce Çin'e fentanil ve fentanil öncüllerini tedarik ettiği gerekçesiyle uygulanan yüzde 20'lik gümrük vergisi hatırlatılmış ve Trump'ın yüzde 125'lik ek vergi kararının yüzde 20'lik gümrük vergisinden ayrı olarak geldiği belirtilmişti. Böylece ABD'nin Çin'e getirdiği gümrük vergilerinin toplamı yüzde 145'e yükselmişti.

"GEREKLİ CEVAP"

Bu adıma karşılık Pekin yönetimi, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı. Çin'in açıklamasına göre, ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik artırılmış gümrük tarifeleri 12 Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Pekin yönetimi, bu adımın "adil olmayan uygulamalara karşı gerekli bir cevap" olduğunu vurguladı.

ABD'DEN ÇİN'E YENİ YAPTIRIM

Öte yandan ABD hükümeti, Umman aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanan İran-ABD görüşmeleri öncesinde, İran'ın petrol endüstrisiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Çin merkezli Guangsha Zhoushan Energy Group şirketine yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Guangsha Zhoushan Energy Group şirketine yönelik yaptırımlara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Şirketin İran'dan ham petrol satın aldığı gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, İran petrolünün taşınmasında rol oynadıkları gerekçesiyle üç gemi yönetim şirketinin daha yaptırım kapsamına alındığı ifade edildi. Açıklamada, ayrıca bu şirketlerden ikisine ait iki geminin de "bloke edilmiş mülk" olarak belirlendiği kaydedildi.