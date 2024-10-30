Çin'de 107 yaşındaki kadının alnında boynuz çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Çin'de 107 yaşındaki kadının alnında boynuz çıktı

Çin\'de 107 yaşındaki kadının alnında boynuz çıktı

Çin'de 107 yaşındaki bir kadın, alnında boynuza benzeyen 10 cm büyüme ile yerel bir ünlü oldu. Bu durum, uzun süre güneşe maruz kalmayla ilişkili bir deri boynuzu olarak teşhis edildi. İyi sağlıklı olan ve hayata olumlu bakan Chen'in bu büyümesi, yerel halk tarafından 'uzun ömür boynuzu' olarak adlandırılıyor ve iyi sağlığının sırrı olduğuna inanılıyor. Ancak, bu tür büyümeler genellikle iyi huylu olmasına rağmen, küçük bir kanser riski taşıdığı için düzenli kontrol öneriliyor.

30.10.2024 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de 107 yaşındaki bir kadının alnında boynuza benzeyen sıra dışı bir büyüme oluştu. Yerel halk bunu onun uzun ömrünün sırrı olarak görüyor.

Sadece Chen olarak bilinen yaşlı kadın, birkaç yıl önce alnında beliren 10 santimetrelik büyümeyle yaşadığı Guangdong bölgesinde yerel bir ünlü haline geldi.

Doktorlar, bu büyümenin uzun süre güneşe maruz kalmayla ilişkili bir deri boynuzu (kutanöz boynuz) olduğunu açıkladı.

İlerlemiş yaşına ve bu durumuna rağmen Chen'in sağlığı yerinde, iştahı iyi ve hayata karşı olumlu bir bakış açısına sahip. Bölge sakinleri bu büyümeyi Chen'in "uzun ömür boynuzu" olarak adlandırıyor ve iyi sağlığının nedeni olduğuna inanıyor.

Bu tür büyümeler genellikle iyi huylu olmakla birlikte, küçük bir kanser riski taşıdığı için uzmanlar düzenli kontrol öneriyor.

Çin'in TikTok versiyonu olan Douyin'de Chen'in videosu paylaşıldıktan sonra sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını dile getirdi.

Chen, başında boynuz benzeri büyüme olan tek yaşlı değil. 2019'da Hindistan'da yaşayan Shyam Lal Yadav'ın başındaki 10 santimetrelik "şeytan boynuzu" ameliyatla alınmıştı. 74 yaşındaki Yadav, tek boynuzlu at benzeri bu çıkıntının başını çarptıktan sonra büyümeye başladığını söylemişti.

Çin'in Sichuan bölgesinde Liang Xiuzhen adlı yaşlı bir kadın da başının ortasında büyüyen 13 santimetrelik çıkıntı nedeniyle "Gergedan Kadın" olarak anılmıştı. Siyah bir ben olarak başlayan bu büyüme, doktorlar tarafından boynuz görünümlü bir deri tümörü olarak teşhis edilmişti.

Çin'de 107 yaşındaki kadının alnında boynuz çıktı

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de 107 yaşındaki kadının alnında boynuz çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • İshak Klein:
    Böyle böyle uyutuluyor yüce Türk milleti..,milliyetçiyim diyen bunak demlenirken sizler de belki 10 yıllık saçma sapan haberleri servis ediyor sunuz.. farkında ya da değilsiniz belki ama emperyal pisliklere hizmet ediyorsunuz 18 1 Yanıtla
  • Ahmet Teke:
    Onune gelen her b.ku yerlerse boynuz degil kuyruk bile cikar... 6 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    anlaşılan zamanın da boynuzlamışlar 4 2 Yanıtla
  • Senem Kışla:
    Uzun yaşamamak lazım 5 0 Yanıtla
  • Ali :
    Kedi köpek etini yenen bir ülkeden ne bekletsin 1 0 Yanıtla
  • Eylem ZEREYAK UYSAL:
    Unicornnn 1 0 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    it köpek domuz yarasa eti felan ne bulurlarsa yerlerse olacağı bu 1 0 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    tekeyle ilişkiye mi girdi acaba ne la bu ???? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
13:00 Erdoğan’dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk yorum Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum
12:33 Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin’in babasından kafa karıştıran sözler Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler
12:05 CHP’liler Ahmet Özer’e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
23:19 Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ’’üfürükçü’’ iddiasına yalanlama Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ''üfürükçü'' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 16:12:46. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de 107 yaşındaki kadının alnında boynuz çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.