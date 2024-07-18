Çin\'de, 14 katlı bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti

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Çin'in Sichuan eyaletindeki Zigong şehrinde, 14 katlı bir alışveriş merkezinde çıkan büyük yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti. Korkunç görüntüler, binayı saran devasa siyah duman bulutlarını gösteriyor.

Çarşamba akşamı çıkan yangın sonrası acil durum ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve 75 kişiyi kurtardı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak ilk raporlar inşaat çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor.

Dramatik videolar, yanan binada mahsur kalan insanları ve kurtulmaya çalışanları gösterdi. İtfaiyeciler, drone'lar ve büyük bir vinç kullanarak kurtarma çalışmalarını yürüttü. Operasyon gece boyunca sürdü ve Perşembe sabahı erken saatlerde sona erdi.

Çin, yangın tehlikeleriyle sürekli mücadele ediyor. Bu yılın başından Mayıs ortasına kadar 947 yangınla ilgili ölüm yaşandı. Ulusal İtfaiye ve Kurtarma İdaresi, bu rakamların geçen yıla göre yaklaşık %20 arttığını bildirdi.

Son aylarda ülkede benzer trajik yangınlar yaşandı. Ocak ayında Jiangxi'de 39 kişi, Şubat ayında Nanjing'de 15 kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl Nisan ayında ise Pekin'deki bir hastane yangınında 21 kişi öldü.