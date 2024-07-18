Çin'de, 14 katlı bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Çin'de, 14 katlı bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti

Çin\'de, 14 katlı bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Zigong şehrinde, 14 katlı bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 16 kişi öldü, 75 kişi kurtarıldı. Yangının nedeni bilinmiyor, ancak inşaat çalışmalarından kaynaklanmış olabilir. Çin'de yangın tehlikeleri artıyor; bu yıl Mayıs'a kadar 947 yangınla ilgili ölüm yaşandı, bu rakam geçen yıla göre %20 fazla. Ülke, artan yangın riskleriyle mücadele ediyor.

18.07.2024 10:07
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Çin'in Sichuan eyaletindeki Zigong şehrinde, 14 katlı bir alışveriş merkezinde çıkan büyük yangında en az 16 kişi hayatını kaybetti. Korkunç görüntüler, binayı saran devasa siyah duman bulutlarını gösteriyor.

Çarşamba akşamı çıkan yangın sonrası acil durum ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve 75 kişiyi kurtardı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak ilk raporlar inşaat çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor.

Dramatik videolar, yanan binada mahsur kalan insanları ve kurtulmaya çalışanları gösterdi. İtfaiyeciler, drone'lar ve büyük bir vinç kullanarak kurtarma çalışmalarını yürüttü. Operasyon gece boyunca sürdü ve Perşembe sabahı erken saatlerde sona erdi.

Çin, yangın tehlikeleriyle sürekli mücadele ediyor. Bu yılın başından Mayıs ortasına kadar 947 yangınla ilgili ölüm yaşandı. Ulusal İtfaiye ve Kurtarma İdaresi, bu rakamların geçen yıla göre yaklaşık %20 arttığını bildirdi.

Son aylarda ülkede benzer trajik yangınlar yaşandı. Ocak ayında Jiangxi'de 39 kişi, Şubat ayında Nanjing'de 15 kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl Nisan ayında ise Pekin'deki bir hastane yangınında 21 kişi öldü.

Çin'de, 14 katlı bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti
Çin'de, 14 katlı bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti
Çin'de, 14 katlı bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti
Çin'de, 14 katlı bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti

Çin Halk Cumhuriyeti, Alışveriş, Çin, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de, 14 katlı bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ömer Özdemir: 1,5 milyar nüfusu var 15 kişi çok mu 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Çin'de, 14 katlı bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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