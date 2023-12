Çin\'de 2,000 yıllık gizemli astronomi takvimine ait tahta parçaları bulundu

Çin'ningüneybatısında yer alan Wulong bölgesinde, oldukça iyi korunmuş 2,000 yıllık bir mezarda, gizemli bir astronomi takvimine ait tahta parçaları bulundu. Her biri yaklaşık bir inç genişliğinde ve dört inç uzunluğundaki 23 tahta levha, "On Göksel Dayanak ve On İki Dünya Dalı" sistemi ile ilişkilendirilmiş Çin karakterlerini içeriyor.

Bu geleneksel Çin astronomi takvimi, Shang Hanedanı döneminde (M.Ö. 1600 - M.Ö. 1045) oluşturulmuştu ve zamanı on göksel dayanak ve on iki dünya dalının döngüsel kombinasyonlarıyla takip ediyordu. Arkeologlar, bu levhalardan birinin mezarın mühürlendiği yılı temsil etmiş olabileceğine inanıyorlar.

Diğer 22 levhanın ise antik takvimde belirli yılları temsil etmek için kullanıldığı düşünülmektedir, bu da onların kronometre araçları olarak kullanılmış olabileceği anlamına gelir. Bu tahta eserler, Çin'in güneybatısında bulunan en iyi korunmuş mezar örneklerinden birini oluşturuyor.

Keşif sırasında 600'den fazla kültürel artefakt da ortaya çıkarıldı, bunlar arasında lake kaplar, kutular, kavanozlar, bambu eşyalar, müzik boruları, mızraklar ve bakırdan yapılmış pişirme üçayakları bulunmaktadır. Yazılı bir liste de ortaya çıkarılan eşyaların tamamını içermekte ve mezarın M.Ö. 193 yılında, Batı Han Hanedanı döneminde inşa edildiğini göstermektedir. Arkeolog Wang Meng, bu tahta mezaranının, Çin'in güneybatısında bulunan en iyi korunmuş mezarlardan biri olduğunu açıkladı.