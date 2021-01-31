Çin'de 635 milyon yıllık mikrofosil bulundu - Son Dakika
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Çin'de 635 milyon yıllık mikrofosil bulundu

31.01.2021 11:26
Çin'de 635 milyon yıllık mikrofosil bulundu

Uluslararası bilim ekibi, Çin'de 635 milyon yıllık mantar benzeri bir mikrofosili ortaya çıkardı.

Uluslararası bilim ekibi, Çin'de 635 milyon yıllık mantar benzeri bir mikrofosili ortaya çıkardı.  Bu keşfin, kayıtlardaki en eski karasal fosil olduğu açıklandı.

Güney Çin'de araştırma yapan bilim insanlarından oluşan bir ekip, kayalıklar arasında dünyanın en eski mikro fosilini keşfetti. Mantar benzeri fosillerin, gezegenin buz çağından çıktığı Ediacaran döneminde meydana geldiği ve mikroorganizmanın iyileşmesinde kilit rol oynamış olabileceğini ifade etti.

Fosil, Virginia Tech, Çin Bilimler Akademisi, Guizhou Eğitim Üniversitesi ve Cincinnati Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından Güney Çin'de tortul doloston kayaları içinde keşfedildi. Ekibin üyesi Tian Gan, "Bu tesadüfi bir keşifti. Yorumumuz doğruysa, paleoiklim değişikliğini ve erken yaşamı anlamak için yardımcı olacaktır" dedi.

Araştırmacılar, mantar benzeri fosil mikroorganizmanın ve benzerlerinin buz çağından sonra çevrenin yenilenmesine yardımcı olduğuna ve bunu zorlu sindirim sistemlerini kullanarak yaptığına inanıyor.


Kaynak: DHA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Mantar, Fosil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de 635 milyon yıllık mikrofosil bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de 635 milyon yıllık mikrofosil bulundu - Son Dakika
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