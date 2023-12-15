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Çin'de banka müdürü zimmetine para geçirdiği için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Çin'de banka müdürü zimmetine para geçirdiği için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Çin'de eski Bank of China müdürü Xu Guojun, 2.3 milyar yuanlık yolsuzluk suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Xi Jinping'in finans sektöründeki yolsuzlukla mücadele çabalarının bir parçası olarak, pek çok banka yetkilisi de gözaltına alındı veya soruşturma altına alındı. Xu'nun suç ortakları daha önce hapis cezalarına çarptırılmıştı

Çin\'de banka müdürü zimmetine para geçirdiği için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
15.12.2023 - 14:19,  Güncelleme: 14:30
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Çinli eski bir banka müdürü, ülkenin en büyük yolsuzluk davalarından biri nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

1993'ten 2001'e kadar Güney Çin'deki Bank of China şubesinin müdürü olan Xu Guojun, 2,3 milyar yuan'ı (325 milyon dolar; 255 milyon £) zimmete geçirmekten suçlu bulundu.

Dava, Başkan Xi Jinping'in ülkenin 60 trilyon dolarlık finans sektörüne odaklanan yolsuzlukla mücadele programındaki son gelişme gelişme oldu.

Pek çok banka yetkilisi ve yöneticisi de gözaltına alındı.

Mahkemeden yapılan açıklamalara göre, Xu ve diğer iki eski Bank of China çalışanı, sahte krediler almak için borç verenin fon yönetimi sistemindeki boşluklardan yararlandı.

Xu'nun iki suç ortağı daha önce 12 ve 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerel basında çıkan haberlere göre, çalınan paranın 2 milyar yuan'dan fazlası kurtarıldı.

2001 yılında ABD'ye kaçan ancak iki yıl önce zorla ülkesine geri gönderilen Xu, mahkumiyet kararına itiraz etmeyeceğini söyledi.

Ayrıca tüm mal varlıklarına el konularak ömür boyu siyasi haklardan mahrum bırakıldı.

Çin devlet bankalarının diğer yüksek profilli finans yöneticileri de para cezasına çarptırıldı, hapse atıldı veya şu anda soruşturma altında.

Başkan Xi, Pekin'in bankacıların "lüks" yaşam tarzlarına son vermesi gerektiğini söyledi.

Ekim ayında Çin Merkez Bankası'nın eski bir başkanı rüşvet ve yasa dışı kredi verme şüphesiyle tutuklandı.

Devlet bankasının 2019'dan 2023'e kadar başkanlığını yapan Liu Liange, bu yılın Mart ayında görevinden istifa etmişti.

China Life Insurance'ın eski başkanı Wang Bin, Eylül ayında rüşvet suçundan şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkenin finans sektöründeki yolsuzluğun kökünü kazımaya yönelik çabalar artıyor gibi görünüyor; yetkililer Nisan ayında başlayan gözaltı ve tutuklamaların henüz bitmediğini söyledi.

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Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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