Çin'de batarya fabrikasında şiddetli patlama: 1 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Çin'de batarya fabrikasında şiddetli patlama: 1 ölü, 20 yaralı

Çin\'de batarya fabrikasında şiddetli patlama: 1 ölü, 20 yaralı
Son Güncelleme: 09.01.2021 23:35

Çin'in Hunan eyaletinde bulunan batarya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çin'in Hunan eyaletinde bulunan batarya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Patlama anı ise kameraya yansıdı.

Patlama, Çin'in Hunan eyaletindeki Ningxiang kentindeki bir batarya fabrikasında meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Patlama sonrası çıkan yangına 36 itfaiye aracı ile 288 personelin müdahale ettiği öğrenilirken, söndürme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çin'de batarya fabrikasında şiddetli patlama: 1 ölü, 20 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de batarya fabrikasında şiddetli patlama: 1 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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