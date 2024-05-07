Çin'deki hastane saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Çin'deki hastane saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Çin'in Yunnan eyaletinin Zhenxiong İlçe Halk Hastanesi'nde gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az on kişi hayatını kaybetti ve 23 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve olayın nedenleri araştırılıyor.

07.05.2024 10:58  Güncelleme: 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Yunnan eyaletinin kuzeydoğusunda bulunan Zhenxiong İlçe Halk Hastanesi'nde gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az on kişi hayatını kaybetti ve 23 kişi yaralandı. Devlet medyası saldırının ayrıntılarına değinmese de, olayın yerel saatle öğleden sonra 1.20'de meydana geldiğini teyit etti.

Xinhua devlet haber ajansının raporuna göre, "Olay, yerel bir hastanede gerçekleşti ve saat 13.20 itibarıyla.. 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı."

Devlete ait The Paper haber sitesinde yayımlanan fotoğraflarda, hastane lobisinde elinde bıçakla bir adamın görüldüğü, başka bir kişinin ise kendini büyük bir sopa ile savunmaya çalıştığı görülüyor.

Guizhou TV'nin yaptığı açıklamaya göre, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, saldırının nedenlerini ve detaylarını araştırmaya devam ediyorlar. Bu korkunç olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemleri ve hastane güvenliği konusunda soru işaretleri artıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'deki hastane saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız 85 milyonun kalıcı refah artışını sağlamaktır, bundan geriye dönüş yok
09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
09:29 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
11:15 Konu: ByLock Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Konu: ByLock! Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
10:56 Promter’ı bozulan Bahçeli’nin zor anları Öylece kalakaldı Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları! Öylece kalakaldı
10:32 Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Öğretmen atamalarında mülakat olacak mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
10:23 Jorge Jesus, Al-Hilal’in galibiyet golünü atan Malcom’u sırtında taşıdı Jorge Jesus, Al-Hilal'in galibiyet golünü atan Malcom'u sırtında taşıdı
10:20 Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence Kalçasına jiletle küfür yazmış Üniversiteli kıza sevgilisinden ağır işkence! Kalçasına jiletle küfür yazmış
10:14 Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı İşte piyasalardaki son durum Altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı! İşte piyasalardaki son durum
10:11 Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı Gelinin duvağını topladığı sırada maganda kurşunuyla ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 11:28:40. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'deki hastane saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement