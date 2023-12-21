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Çin'de depreme okulda yakalanan 270 öğrenci üç dakika içinde tahliye edildi - Son Dakika
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Çin'de depreme okulda yakalanan 270 öğrenci üç dakika içinde tahliye edildi

Çin'in Kaşgar şehrinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde, okuldaki 270 öğrenci hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edildi. Deprem bölgede hasara neden olurken, okulda ciddi bir zarar olmadı. Öğrenciler, öğretmenlerin liderliğinde sakin bir şekilde tahliye edildi ve 3 dakika içinde güvenli bir alana ulaştı

Çin\'de depreme okulda yakalanan 270 öğrenci üç dakika içinde tahliye edildi
21.12.2023 - 12:07,  Güncelleme: 12:12
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Çin'in kuzeybatısındaki Kaşgar şehrinde meydana gelen güçlü bir deprem, sırasında okulda bulunan 270 öğrenci güvenli bir şekilde üç dakika içinde tahliye edildi.

Deprem, yerel saatle 12:00'de meydana geldi ve 7,8 büyüklüğündeydi. Deprem, bölgedeki birçok binada hasara yol açtı, ancak okulda ciddi bir hasar olmadı.

Okulun müdürü, öğrencilerin deprem sırasında sakince ve hızlı bir şekilde tahliye edildiğini söyledi. Öğrenciler, öğretmenlerin liderliğinde okulun dışındaki bir güvenli yere tahliye edildi. Tahliye, depremden sadece 3 dakika sonra tamamlandı.

Depremden etkilenen öğrencilerden biri, "Deprem olduğunda sınıftaydık. Öğretmenimiz bize sakin kalmamızı ve dışarı çıkmamızı söyledi. Hemen dışarı çıktık ve güvenli bir yere gittik." dedi.

Depremde yaralanan veya ölen kimse olmadı. Ancak, depremin maddi hasarı büyük oldu. Bölgedeki birçok bina hasar gördü veya yıkıldı. Depremden etkilenen ailelere yardım sağlamak için hükümet bir yardım kampanyası başlattı.

Deprem, Çin'in kuzeybatısındaki bir deprem kuşağı olan Tianshan Dağları'nda meydana geldi. Bu bölge, geçmişte de büyük depremlere sahne olmuştur.

Depremden sonra, Çin hükümeti bölgedeki deprem riskini azaltmak için önlemler almayı taahhüt etti. Bu önlemler arasında, depreme dayanıklı binalar inşa etmek ve halkı deprem konusunda eğitmek yer alıyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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