Düğünde damadın yayınladığı video gelini hıçkıra hıçkıra ağlattı, konuklar buz kesti

Fujian eyaletindeki düğünde daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı. Müstakbel eşinin kendisini aldattığı anlara ilişkin görüntülere ulaşan damat, bu görüntüleri herkesle paylaşmak için düğün gününü bekledi.

MÜSADE İSTEYİP, HERKESE İZLETTİ

Damat, gelinle çocuklukları sırasında çekildikleri videoyu izletmek istediklerini belirterek, davetlilerden izin istedi. Ardından ise sahneye yönelerek video oynatıcının düğmesine bastı. Sonrasında ise herkesi şok eden görüntüler ekranda oynamaya başladı.

KARDEŞİYLE ALDATMIŞ

Görüntülerde gelinle öpüşen kişinin damadın kardeşi olduğunu anlaşılmasıyla birlikte salon adeta buz kesti. Gelin de izlediği görüntülerin ardından hıçkırıklara boğularak damattan özür dilemeye çalıştı. Çiftin düğünleri ise iptal edildi.