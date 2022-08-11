Düğünde damadın yayınladığı video gelini hıçkıra hıçkıra ağlattı, konuklar buz kesti - Son Dakika
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Düğünde damadın yayınladığı video gelini hıçkıra hıçkıra ağlattı, konuklar buz kesti

11.08.2022 12:08
Düğünde damadın yayınladığı video gelini hıçkıra hıçkıra ağlattı, konuklar buz kesti

Çin'de gerçekleştirilen düğünde damadın açtığı video, ortalığı karıştırdı. Gelinin kendisini kardeşiyle aldattığı anların videosunu yayınlayan damat, salonun buz kesmesine neden oldu. Gelin ise ortaya çıkan görüntüler sonrasında hıçkıra hıçkıra ağladı.

Fujian eyaletindeki düğünde daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı. Müstakbel eşinin kendisini aldattığı anlara ilişkin görüntülere ulaşan damat, bu görüntüleri herkesle paylaşmak için düğün gününü bekledi.

MÜSADE İSTEYİP, HERKESE İZLETTİ

Damat, gelinle çocuklukları sırasında çekildikleri videoyu izletmek istediklerini belirterek, davetlilerden izin istedi. Ardından ise sahneye yönelerek video oynatıcının düğmesine bastı. Sonrasında ise herkesi şok eden görüntüler ekranda oynamaya başladı.

Düğünde damadın yayınladığı video gelini hıçkıra hıçkıra ağlattı, konuklar buz kesti

KARDEŞİYLE ALDATMIŞ

Görüntülerde gelinle öpüşen kişinin damadın kardeşi olduğunu anlaşılmasıyla birlikte salon adeta buz kesti. Gelin de izlediği görüntülerin ardından hıçkırıklara boğularak damattan özür dilemeye çalıştı. Çiftin düğünleri ise iptal edildi.

Düğünde damadın yayınladığı video gelini hıçkıra hıçkıra ağlattı, konuklar buz kesti
Düğünde damadın yayınladığı video gelini hıçkıra hıçkıra ağlattı, konuklar buz kesti
YORUMLAR
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