Çin'de mahsur kalan madencilerden 11'i kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Çin'de mahsur kalan madencilerden 11'i kurtarıldı

Çin'de mahsur kalan madencilerden 11'i kurtarıldı

24.01.2021 12:13

Çin'de altın madeninde meydana gelen patlama sonucu mahsur kalan 22 madenciden 11'i bugün kurtarıldı.

Çin'de altın madeninde meydana gelen patlama sonucu mahsur kalan 22 madenciden 11'i bugün kurtarıldı.

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qixia'da bulunan Wucailonghushan altın madeninde patlama meydana gelmişti. Patlama nedeniyle mahsur kalan 22 madenciden 11'inin patlamadan 14  günün ardından kurtarıldığı belirtildi. Kurtarılan madencilerden birinin durumunun ağır olduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Çin Ulusal Maden Güvenlik İdaresi, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kazaları önlemek için ülkenin kömür haricindeki 32 bin madeninin kapsamlı şekilde denetlenmesi kararı almıştı. Açıklamada, denetimlerin mart ayına kadar süreceği, kurallara uymayanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağı aktarılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qixia'da bulunan Wucailonghushan altın madeninde 10 Ocak'ta patlama meydana gelmişti. Patlama sebebi ile 22 madenci madende mahsur kalmıştı.


- Çin
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Shandong, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de mahsur kalan madencilerden 11'i kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Kürsüye çıkan Çebi, Büyükekşi'nin gözlerinin içine bakarak konuştu: Riva'ya sandık koyun
12:57 Kürsüye çıkan Çebi, Büyükekşi'nin gözlerinin içine bakarak çağrı yaptı: Riva'ya sandık koyun
12:49 CHP İl Başkanları Toplantısı Sonrası Ortak Açıklama Yayınlandı
12:44 Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP'li 81 il başkanından "değişim" mesajı: Dönüşümü sağlayacak olan kişiler değil fikirlerdir
12:45 Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu
12:41 TFF'de yeni dönem başlıyor! Başkan Mehmet Büyükekşi'nin yeni yönetim kurulu listesi belli oldu
12:26 Konutlarda yüzde 25 kira artış sınırı, 1 yıl uzatıldı
12:21 Son Dakika! Konutlarda yüzde 25 kira artış sınırı, 1 yıl uzatıldı
12:12 Bursa'da fabrika yangını! Gökyüzü siyah dumanla kaplandı
12:10 Bursa'da fabrika yangını! Gökyüzü siyah dumanla kaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2023 13:32:45. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de mahsur kalan madencilerden 11'i kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement