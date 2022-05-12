Çin'de sert kapanma politikalarına rağmen vaka sayıları korkuttu! Yetkililer başkentin geleceğinden endişeli - Son Dakika
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Çin'de sert kapanma politikalarına rağmen vaka sayıları korkuttu! Yetkililer başkentin geleceğinden endişeli

12.05.2022 11:58
Çin'de sert kapanma politikalarına rağmen vaka sayıları korkuttu! Yetkililer başkentin geleceğinden endişeli

Çin tarafından açıklanan son verilere göre ülkede 1259 Kovid-19 vakası tespit edildi. Vakaların büyük bir bölümünün Şangay ve Pekin'den olduğu aktarılırken ülke genelinde uygulanan sıkı politikaların devam edeceği vurgulandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 324, hastalık belirtisi göstermeyen 1603 vaka saptanırken, yurt dışı kaynaklı 80 vaka kayıtlara geçti. Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 228, göstermeyen 1259 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 7 kişi öldü.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA VAKA SAYILARI TEPE NOKTASINA ULAŞMIŞTI

Çin'in en büyük ve kalabalık şehirlerinden Şangay, yükselen vaka sayıları sonrası "Yeni Wuhan" olarak kabul ediliyor. 26 milyonu aşkın kişinin yaşadığı kentte, geçtiğimiz hafta vaka 24 bin 943 kişinin Kovid 19 testi pozitif çıkmıştı.

KAPANMA SÜRESİ UZATILMIŞTI

Nüfusu 26 milyonu aşan kentte 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli kapanma", vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı. Kısıtlamaların karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı bildirilmesine rağmen şehrin büyük bölümünde tedbirler sürüyor. Son haftalarda süpermarketlerin açıldığı ve alışveriş için dışarı çıkmasına izin verilen bazı bölgelerde yaşayanlardan "sükunet dönemi" olarak adlandırılan süre boyunca evlerini terk etmemeleri istendi.

YETKİLİLER PEKİN'İN GELECEĞİNDEN ENDİŞELİ

Pekin'deki yeni salgın dalgasında 22 Nisan'dan bu yana 555 vaka kaydedildi. İlk vakaların tespit edilmesinden önce virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı bildirilmişti. Yeni salgındaki vaka sayısı, Haziran 2020'de Şinfandi Toptancı Gıda Pazarı'ndan yayılan, 34 günde 368 vakanın kaydedildiği dalgayı geride bıraktı. Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay ve Wuhan'da yaşanan durumlara benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

SIFIR VAKA POLİTİKASI DEVAM EDECEK

Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan Pazartesi günü ülkenin dinamik sıfır-Kovid politikasına bağlılığını yineledi ve Kovid-19 ile mücadelede zor kazanılan başarıları pekiştirmek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

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Video: Acil Durum Kurtarma Personeli Shanghai'da Kovid-19 ile Mücadelede Ön Saflarda Yer Alıyor Video: Acil Durum Kurtarma Personeli Shanghai'da Kovid-19 ile Mücadelede Ön Saflarda Yer Alıyor

Covid-19, Şangay, Pekin, Çin, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Çin'de sert kapanma politikalarına rağmen vaka sayıları korkuttu! Yetkililer başkentin geleceğinden endişeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de sert kapanma politikalarına rağmen vaka sayıları korkuttu! Yetkililer başkentin geleceğinden endişeli - Son Dakika
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